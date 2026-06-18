T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/534 Esas

DAVACI : Durmuş ARSLAN T.C28589498766

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında TMK 713/4 maddesi gereğince dava konusu taşınmazlarda bilirkişi raporunda gösterilen dava konusu bölümlere ilişkin olarak 4721 sayılı TMK nın 713/4 ve 5. Maddeleri gereğince ilan yapılmasına karar verilmiş olup,

Dava dilekçesinde dava konusu Yozgat İli Sorgun İlçesi Gököz Köyü 107 ada 45 Parsel ve 107 ada 86 parsel sayılı sayılı taşınmazların davacıadına kayıt ve tescilini talep etmişlerdir.

Davacı tarafından açılan bu davaya itirazı olanların veyahut dava konusu olan Yozgat İli Sorgun İlçesi Gököz Köyü 107 ada 45 Parsel ve 107 ada 86 parsel sayılı sayılı taşınmazlarda hak iddia edenlerin 4721 sayılı TMK nın 713/4 ve 5. Maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 13/05/2026

BİLİRKİŞİ RAPORU:

Mahkemenizce 25.11.2019 tarihinde 2018/139 nolu dosya ile Sorgun İlçesi Gököz köyü 107 ada 41 nolu parselin mahallinde yapılan keşifte Teknik Bilirkişi olarak hazır bulundum. Dava konusu yer mahkeme heyeti ile birlikte gezilip görüldükten sonra beraberimizde getirdiğimiz bahsi geçen taşınmaza ait kesinleşmiş kadastro paftasını zemine uyguladığımızda pafta ve zeminin birbirine uyduğu ve parselin sınırlarında bir değişiklik olmadığını tespit ettik.

Davacının her ne kadar dava dilekçesinde 107 ada 41 nolu parsel yazmış ise de zeminde yer göstermesi sonu talep ettiği parsel107 ada 45 nolu parsel olmayıp 107 ada 45 nolu parselin tamamı ve 107 ada 86 nolu parselin A harfi ile gösterilen yaklaşık 1191,46 m2 lik kısmı olduğu anlaşılmış olup:

Dava konusu:

107 ada 41 nolu parselin tapu kaydında alanı 9550.60 m2 olduğu niteliğinin Tarla olduğu,

107 ada 45 nolu parselin tapu kaydında alanı 8127.36 m2 olduğu niteliğinin Ham Toprak olduğu ve Maliye Hazinesine kayıtlı olduğu,

107 ada 86 nolu parselin tapu kaydında alanı 6441.79 m2 olduğu niteliğinin Ham Toprak olduğu ve Maliye Hazinesine kayıtlı olduğu anlaşılmış olup;

İş bu raporumu bilgilerinize arz ederim.