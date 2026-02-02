T.C. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2016/170 Esas

KARAR NO : 2024/191

DAVALI : AYHAN ŞAHİN-62377314654

Davacılar ALİ AKÇİN ve arkadaşları tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacılar Ali AKÇİN ve arkadaşları tarafından dava konusu Köprübaşı ilçesi, Dağardımahallesinde kain 260 ada 40 parsel, 297 ada 89 ve 103 parsel ve 277 ada 16 parsel sayılı taşınmazlar hakkında mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında "Davanın REDDİNE" dair hüküm,

"Davacılar vekilinin 10/12/2024 tarihli kararın kaldırılmasına ilişkin istinaf dilekçesi sunduğu" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/01/2026