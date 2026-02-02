T.C. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/83 Es-2025/65 Kr.

DAVALILAR : 1-ENVER KALAFAT-Petekli Mahallesi Sürmene

2-MUKADDES KALAFAT-Petekli Mahallesi Sürmene

Davacı HAKAN SÜRMENELİ tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : "Davanın kısmen kabulü ile Trabzon ili Sürmene ilçesi PetekliMahallesi 1528 ada 16 parsel nolu taşınmazda 15/01/2024 havale tarihli fen bilirkişileri Engin Gedikli ile Mehmet Altunsoy tarafından düzenlenen raporlarına ekli tanzim edilen krokide “H” harfi ile gösterilen 10,14 m’lik kısım ve yol olduğu tespit edilen ve“I” harfi ile gösterilen 0,55 m² ‘lik kısım ile Trabzon ili, Sürmene ilçesi, PetekliMahallesi 1528 ada 19 parsel nolu taşınmazda 15/01/2024 havale tarihli fen bilirkişileri Engin Gedikli ile Mehmet Altunsoy tarafından düzenlenen raporlarına ekli tanzim edilen krokide “G” harfi ile gösterilen 12,52 m2’lik kısım ve “F” harfi ile gösterilen 2,79 m2 lik kısımlarınyüz ölçümündeki kısımlarının İPTALİ ile aynı yer 1528 ada 17 parsel sayılı taşınmaza ilave edilmek sureti ile TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE" Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026