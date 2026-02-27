T.C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/952 Esas 02.02.2026

Konu : Gaip adayı Köksal KOLMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

8704111132 T.C kimlik numaralı Köksal KOL'un 26/06/2014 tarihinden bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber olmadığından, sağ olduğu takdirde Köksal KOL'un veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları ve beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP ADAYI:

TC KİMLİK NO : 68704111132

ADI SOYADI : KÖKSAL KOL

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : MİNEŞ

DOĞUM TARİHİ : 04/03/1975

DOĞUM YERİ : SÜRMENE