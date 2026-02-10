T.C. SUŞEHRİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/286 Esas

İ L A N E N T E B L İ G A T DAVACI : KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜVEKİLİ : Av. GİZEMNUR KÖKSAL

DAVALI : AYSEL EREN24*******74

DAVALI : AYNUREREN24*******28

TEBLİGAT

İLAN METNİ : Davacı tarafından mahkememizde 23/12/2022 tarihinde açılan dava ile ilgili olarak mahkememizin 07/05/2025 tarih, 2022/286 Esas - 2025/123 Karar sayılı kararı ile özetle;

1- Dava konusu Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü, 102 ada 168 parsel; Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü 102 ada 310 parsel ve Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü 102 ada 249 parsel sayılı taşınmazlar davacı idare adına tescil edilmiş olduğundan tescil yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2- A- Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü, 102 ada 168 parsel sayılı taşınmazın davalıların payına isabet eden 0,93m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin 87,30 TL olarak TESPİTİNE,

B- Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü 102 ada 310 parsel sayılı taşınmazın davalıların payına isabet eden 2,71m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin 267,11 TL olarak TESPİTİNE,

C- Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü 102 ada 249 parsel sayılı taşınmazın davalıların payına isabet eden 4,48m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin 441,56 TL olarak TESPİTİNE,

3- A- Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü, 102 ada 168 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 87,30 TL'ye davanın 4 ay içinde sonuçlandırılamaması sebebi ile dava tarihinden 4 ay sonrası olan 23/12/2022 tarihinden karar tarihi olan 07/05/2025 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

B- Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü 102 ada 310 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 267,11 TL'ye davanın 4 ay içinde sonuçlandırılamaması sebebi ile dava tarihinden 4 ay sonrası olan 23/12/2022 tarihinden karar tarihi olan 07/05/2025 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

C- Sivas İli, Suşehri İlçesi, Aşağısarıca Köyü 102 ada 249 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 441,56 TL'ye davanın 4 ay içinde sonuçlandırılamaması sebebi ile dava tarihinden 4 ay sonrası olan 23/12/2022 tarihinden karar tarihi olan 07/05/2025 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

4- Tespit edilen kamulaştırma bedelinin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin davalılara DERHAL ödenmesine, bu hususta T.C. Ziraat Bankası Suşehri Şubesi'ne müzekkere YAZILMASINA,

5- Davacı kurum tarafından yapılan yargılama giderlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29. hükmü uyarınca davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

6- İİK 28. hükmü gereğince ilgili tapu sicil müdürlüğüne derhal müzekkere yazılmasına,

7- Davanın niteliği gereği davacı kurum lehine vekalet ücreti takdir edilmesine yer olmadığına,

8- Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

9- Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının ilgilisine iadesine Dair, davacı kurum vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup, usulen anlatıldığı, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliği ile ilanen tebliğ olunur.13.01.2026