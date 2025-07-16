T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE DÖNER SERMAYE İŞLETME

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DKMP MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

İhaleyi Gerçekleştirecek Kurum Tarım ve Orman Bakanlığı, 1.Bölge Müdürlüğü, İstanbul DKMP Müdürlüğü

I. İhale Konusuna Ait Bilgiler

İhale Konusu İşin Niteliği: Örnek Avlak işletmeciliği

İhalenin Konusu: İdarenin faaliyet alanları içerisindeki ve bu şartname ekindeki avlanma planına göre Darlık Kanatlı Örnek Avlağındaki yaban hayvanı türünün avlanma planında belirtilen yıllık hasat miktarı kadarının plan süresince (on yıl) her yıl avlattırılması suretiyle yapılan avlak işletmeciliğidir.

İhale Konusu İşin Süresi İşletme süresi: Sözleşmenin noterlikçe onaylandığı tarihten başlamak üzere 120 (Yüz yirmi) aydır; sözleşmede gün, ay, yıl olarak gösterilecektir. İhale konusu yıllık hasadın alınması esas olduğundan işletme süresince 10 yıllık hasat alınacaktır.

İhale Konusu Taşınmazın Bulunduğu Korunan Alanın Adı: Darlık Kanatlı Örnek Avlağı

İhale Konusu Korunan Alanın Bulunduğu İl / İlçe Adı: İstanbul-Şile

II. İhaleye Ait Bilgiler

İhalenin Gerçekleştirileceği Tarih ve Saat: 23.07.2025 ve Saat: 11.00

İhalenin Gerçekleştirileceği Yer: Tarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Dkmp Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü No:265 Maslak Sarıyer / İSTANBUL

İhale Usulü: 2886 Sayılı Kanunu ile “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a Maddesi, uyarınca “Kapalı Teklif” usulü ile,yapılacaktır.

İhaleye Esas Muhammen Bedel Tutarı (TL/Yıl): 151.198,65 TL

Geçici Teminat Tutarı: 4.535,95 TL

İhale Şartnamesinin ve eklerinin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Dkmp Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü No:265 Maslak Sarıyer / İSTANBUL

İhale Şartname Satın Alma Bedeli (TL): 5.000,00 TL

İhale Teklif Dosyalarının Teslim edileceği son tarih ve saat ile yer: 23.07.2025 Tarih ve Saat 11.00’e kadar

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Dkmp Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü No: 265 Maslak Sarıyer / İSTANBUL

III. İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranan Şartlar

1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d. Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları belediyeler, vakıf veya dernekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkansız olması nedeniyle bu madde hükmünden muaftırlar. Ancak bu tüzel kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur.

5. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

d. İhaleye Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dernekler ile meslek odaları adına ihaleye iştirak eden kişinin ilgili kurum tarafından ihaleye katılmaya yetkilendirildiğine dair belge ile ilgili idarece onaylı imza sirkülerini vermek.

6. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

8. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.

9. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi borcu bulunmadığına dair belge vermek.

10. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

11. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

12. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %3'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

13. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

IV. İhaleye Katılamayacak Olan İstekliler

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,

2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5. İsteklinin;

a. Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b. Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,

c. Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde, ihaleye katılamazlar.

V. Belgelerin sunuş şekli şartnamede belirtilmiştir.

VI. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

VII. İhale sonucu; oluşacak ihale bedellerine göre İhale Onay Makamı tarafından o naylandıktan sonra ihale kararı kesinleşir.

VIII. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 23.07.2025 tarih günü saat: 11:00 a kadar Fatih Ormanı Kampüsü No:265 Maslak Sarıyer / İSTANBUL adresine teslim etmek zorundadır. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden idare mesul tutulamaz.

IX. İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir.