T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gaiplik kararı istenen: Safiye ve Cemile

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kayyımlık Bürosu aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında, kendisine kayyım atanan Mersin ili Tarsus ilçesi, Şehitmustafa Mah.3551 ada 6 parsel numaralı taşınmaz hissedarları olan Cemile ve Safiye'nin gaipliğine karar verilmesini, Kayyımlık Bürosu tarafından 10 yıldan fazladır kayyımlıkça idare edilmek olan gaip kişinin izaleyi süyu davası sonucu hissesine düşen satış bedelininHazineye intikaline karar verilmesini talep etmiştir. TMK 33/2 ve 33/3 maddelerine göre gaip"Cemile ve Safiye" hakkında bilgisi bulunan, şahısların açık kimlik bilgilerini bilen, kişi ve kişilerin mahkememize başvurmaları için mahkememizce yapılacak ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre verilmiş olup, ilgilerin mahkememize başvurması hususları ihtar ve ilan olunur.