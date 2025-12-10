T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/17 Esas

İlgili Kişi: Mehmet Oğlu Yahya, Şahminur kızı Hayriye, ve Necmettin Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kayyımlık Bürosu aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında, kendisine kayyım atanan, Mersin ili Tarsus ilçesi Şehit Mustafa Mahallesi 3554 ada 5parsel numaralı taşınmaz hissedarı görünen ve kimliği tespit edilemeyen Mehmet Oğlu Yahya, Şahminur kızı Hayriye, ve Necmettin'in gaipliğine karar verilmesini, ortaklığın giderilmesi kararı satış sonucu açılan Türkiye Halk bankası A.Ş. Mersin Metropol Şubesindeki 0594-AK010030 no.lu kişi hesabının bakiyesinde bulunan tüm paranın Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiştir.TMK 33/2 ve 33/3 maddelerine göreMehmet oğlu Yahya, Şahminur kızı Hayriye ve Necmettin'in hakkında bilgisi bulunan, şahsın açık kimlik bilgilerini bilen, kişi ve kişilerin mahkememize başvurmaları için mahkememizce yapılacak ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre verilmiş olup, ilgilerin mahkememize başvurması hususları ihtar ve ilan olunur.