T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/3 Esas

Davacılar Emine ŞAHİN, Gülten DURNA, Meliha ÖZDEMİR tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında, davanın kabulünü, Mersin İli Çamlıyayla İlçesi Sarıkavak Mahallesi 177 ada 21 parsel sayılı taşınmazdaki Ahmet : Hasan oğlu adına kayıtlı 8/32 hissesinin iptalini ve davacılar adına tescilini talep etmişlerdir. TMK 713/4 maddelesine göre dava konusu: ''davacıların tapu kütüğünden kim olduğu anlaşılamayan "Ahmet: Hasan oğlu" hissesinin davacılar tarafından 50 yılı aşkın süredir kullanıldığından bahisle tapu iptal ve tescil talebine ilişkin '' davacı taraf iddiası: '' tapuda maliki anlaşılmayan hisse yönünden 50 yıldan fazladır zilyet olduklarını bu nedenle söz konusu hisseyi olağanüstü zamanaşımı ile kazandıklarını, söz konusu hissenin iptal edilerek kendileri adına kaydedilmesi.'' bu koşulların gerçekleşmediğine dair itirazı bulunanların mahkememize başvurmaları ihtar olunur.