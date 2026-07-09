T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/724 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememize dava dilekçesi ile adresi bildirilen davalı Murat BAKKAL'ın tüm araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliğ edilememiş, davalı Murat BAKKAL'ınTürkiye'de yayınlananbir gazetede ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı Murat BAKKAL'ın açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına karşı"HMK 317/2.md. Gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarınızı bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve duruşma gün ve saatinde geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur."

Buna dair tebligatın davalı davalı Murat BAKKAL'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 22/06/2026

DURUŞMA YERİ : TARSUS ADLİYESİ - 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA GÜNÜ-SAATİ :21/10/2026 - 09:00

Adı Soyadı : Murat BAKKAL - TC kimlik no: 12884645390