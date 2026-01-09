T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/145 Esas

KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER: Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü124 ada158 parsel sayılı taşınmaz.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİKLERİN ADI-SOYADI: KEMAL GÜNEŞ, FESİH SAMANCI, SELAHATTİN GÜNEŞ, HALİS KAYNAK, MUHLİS KAYNAK, MEHMETHANİFİ KAYNAK, MEHMETSALİH KAYNAK, AHMET TAŞDEMİR, MEHMET TAŞDEMİR, NECATİ GÜNEŞ, MEHMET SIDDIK SAMANCI, CEMİL KAYA,TANER SAMANCI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davalı maliklerin adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Gündoğdu Köyü 124 ada 158 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 5.968,88m²'lik kısım üzerinde daimi irtifak hakkı ve 169,00 m²'lik kısmı üzerinde mülkiyet (pilon yeri) hakkı kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/145 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur. 30.12.2025