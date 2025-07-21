T.C. TAŞLIÇAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TAŞLIÇAY SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/47 Esas 29.04.2025

Davacı AĞRI MALİYE HAZİNESİ MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Miras bırakan 25279117464T.C Kimlik numaralı Ahmet ve Koti'den olma 01/07/1899 doğumlu Ağrı İli Taşlıçay İlçesi Geçitveren Köyü 16 Cilt 2 Hane No 3 BSN nüfusuna kayıtlı Ağakişi ATALAY'ın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, miras bırakan Ağakişi ATALAY'ın mirasçılarının 1 ay ara ile 2 kez gazetede yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.