T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/80 Esas

Mahkememizin işbu dava dosyasında davalı olarak yer alan Nilfufar AZIMOVA'ya yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebliğe elverişli açık adresine ulaşılmamış olup, dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilanın yapılmış sayılacağı, ilan bitiminden itibaren davaya iki haftalık süre içerisinde cevap verileceği ilanen tebliğ olunur.07.01.2026