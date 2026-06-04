T.C. TAŞOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/203 Esas

Davacı Kadir CELEP tarafından davalı Elmakırı Köyü Tüzel Kişiliği ve Hazine Adına aleyhine dava konusu Amasya ili, Taşova İlçesi Elmakırı Köyü 106 ada 10 parsel numaralı taşınmazın güneyinde 107 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde kalan 2023,35m2'lik alan için için zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil davası açılmıştır. TMK'nun 713/4 ve 5.fıkraları gereğince ilan olunur.