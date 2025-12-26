T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/130 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/130 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, İŞLETME Mahalle/Köy, Van Şosesi Mevkii, 1526 Ada, 63 Parsel, Dubleks Mesken ...

Adresi : İşletme Mahallesi Van Şosesi Mevkii Cumhuriyet Bulvarı Deniz Sitesi C Blok No:519 Kat:6B.B.No:25 Tatvan / BİTLİS

Yüzölçümü : 185,84 m2

Arsa Payı : 7/612

İmar Durumu :Var-Ticaret * Konut Alanı Bitişik nizam 7 Kat

Kıymeti : 3.895.139,17 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:45

22/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.