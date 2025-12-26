T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/130 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/130 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, İŞLETME Mahalle/Köy, Van Şosesi Mevkii, 1526 Ada, 63 Parsel, Dubleks Mesken ...
Adresi : İşletme Mahallesi Van Şosesi Mevkii Cumhuriyet Bulvarı Deniz Sitesi C Blok No:519 Kat:6B.B.No:25 Tatvan / BİTLİS
Yüzölçümü : 185,84 m2
Arsa Payı : 7/612
İmar Durumu :Var-Ticaret * Konut Alanı Bitişik nizam 7 Kat
Kıymeti : 3.895.139,17 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:45
22/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.