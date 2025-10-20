Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. TEDAŞ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM)

T.C. TEDAŞ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM)

Yayınlanma 20.10.2025 00:00:00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kars il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/01/2019 tarih ve 1-14 no’lu karar, 07/02/2019 tarih ve 4-87 nolu karar, 29/05/2019 tarih ve 11-407 nolu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ

KÖYÜ/ MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

ADI SOYADI

BABA ADI

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

98

ECEM KARAKOÇ BRAZ QUEIROS

ADİL

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

98

AÇELYA ÖZGÜL

ADİL

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

46

İNAN DUMAN 

VEYİS

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

49

SALMAN KARATEPE 

İSKENDER 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

50

DURAN KARATEPE 

REMZİ 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

51

FATİH KARA 

ALİ 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

58

İSKENDER KARABULUT 

ALLAHYAR 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

67

MEDET ŞAHİN 

VELİ 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

69

HAKKI KOÇYİĞİT 

MEMET 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

73

MECİT KARA 

HÜSEYİN 

ORUÇ KARA 

HÜSEYİN 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

75

MECİT KOÇKARA 

HAMİT 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

77

MÜŞÜR KUZEY 

EMRULLAH 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

79

ADNAN KOÇ 

İHSAN 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

82

ATİLLA ŞAHİN

CELAL 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

83

MİYASE ŞİRİN

CEMAL

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

83

CEVDET ŞAHİN

CEMAL

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

83

SONA ŞAHİN

MEHMET 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

84

İLHAN GÖKDENİZ 

KÖROĞLU 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

205

VEYİS GÖRKEN

ORUÇ DURDAĞI

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

94

BURHAN KARAKAYA 

AVNİ 

ARPAÇAY

GÖLDALI

101

95

ALİ KURDAŞ 

MÜLAZİM 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

127

2

ŞİNASİ GÜNAYDIN 

MEHMET 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

124

4

HACER KAYA 

İZZET 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

124

5

HACER KAYA 

İZZET 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

110

2

MEHMET GÜNGÖR 

HÜSEYİN 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

110

39

ALİ GÜNEBAKAN 

UMUT 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

110

38

SÜLEYMAN GÜNAYDIN 

MEHMET 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

110

37

FEYZULLAH GÖKTAŞ 

MEHMET 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

110

36

FEYZULLAH GÖKTAŞ 

MEHMET 

ARPAÇAY

TAŞLIAĞIL

110

35

FERZENDE GÖKTAŞ 

MEHMET 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

112

20

SENETTİN TOP 

EKREM 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

112

23

AYSEL YILDIZ

HÜSEYİN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

112

23

ZEYNEP DOĞAN 

SULTAN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

105

2

AYSEL YILDIZ

HÜSEYİN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

105

4

AYSEL YILDIZ

HÜSEYİN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

105

4

DİNAR DOĞAN

HÜSEYİN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

105

5

AYSEL YILDIZ

HÜSEYİN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

105

5

HALİS DOĞAN

SULTAN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

105

5

ZEYNEP DOĞAN 

SULTAN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

105

7

RÜSTEM DOĞAN 

SALİH 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

103

8

TERLAN DOĞAN 

ŞÜKRÜ 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

103

16

İPEK KAYA 

AHMET 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

103

41

AYSEL YILDIZ

HÜSEYİN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

103

60

RIFAT KAYA 

ABDULLAH 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

103

62

HAZAL BALKAY 

EYUP 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

129

14

AĞGÜL KAYA 

TORUN 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

129

15

TORUN BAKBAK 

İSRAFİL 

ARPAÇAY

MELİKKÖY

129

25

MEHMET BALKAY 

BABA 

MERKEZ

TEKNELİ

126

13

HANİFE GÖKDAĞ 

ÇERKEZ 

MERKEZ

TEKNELİ

126

13

YAŞAR GÖKDAĞ 

MUHİTTİN 

MERKEZ

TEKNELİ

126

12

YAŞAR GÖKDAĞ 

MUHİTTİN 

MERKEZ

TEKNELİ

112

25

HAMİT MAVİZER 

ABDULLAH 

MERKEZ

TEKNELİ

112

23

HAMİT MAVİZER 

ABDULLAH 

MERKEZ

TEKNELİ

112

24

AYDIN ERCİNSİ 

DURSUN 

MERKEZ

TEKNELİ

112

17

ATAKAN AKTAŞ

FAHRETTİN

MERKEZ

TEKNELİ

112

13

AĞADEDE YOLCU 

ETEM 

MERKEZ

TEKNELİ

112

13

BİLOR ERDEĞER 

HACİ OSMAN 

MERKEZ

TEKNELİ

112

13

EFRAİL YOLCU 

HACİ OSMAN 

MERKEZ

TEKNELİ

112

13

FİKRİYE AKDENİZ 

HACİ OSMAN 

MERKEZ

TEKNELİ

112

13

NURHAYAT SAMBURKAN 

HACİ OSMAN 

 MERKEZ 

 TEKNELİ 

112

11

ATAKAN AKTAŞ

FAHRETTİN

MERKEZ

TEKNELİ

105

3

HÜLYA İPEK

İSMET

 MERKEZ 

 TEKNELİ 

101

26

SEVİM ÇELİK

MİKAİL

MERKEZ

TEKNELİ

101

25

ATAKAN AKTAŞ

FAHRETTİN

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

128

2

AĞCA ÜSTBOĞA 

ABDULHAMİT 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

128

12

NİHAT ÜSTBOĞA 

NADİR 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

128

20

İLHAN KAZAK 

MEMET 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

128

30

HÜSEYİN YUCATAŞ 

ORUÇ 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

128

44

ŞENTÜRK GÜÇ

ALİ 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

128

49

İLHAN KAZAK 

MEMET 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

128

51

CELAL ORAGAZ 

ABDULLAH 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

128

52

ŞENER KIZILKAYA 

ZEKİ 

 MERKEZ 

 ÖLÇÜLÜ 

128

57

YAYLA GÜNCÜ

FERZENDER

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

5

ABDURRAHMAN BİNİCİ 

ZAHİR 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

5

CABBAR BİNİCİ 

ZAHİR 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

5

GÜLTEN MORKOÇ 

ZAHİR 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

5

MUSA BİNİCİ 

ZAHİR 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

5

SONA BİNİCİ 

ZAHİR 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

5

ZİYAMET BİNİCİ 

AYDEMİR 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

8

KADİR ÜLKER 

HASAN 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

9

CEM ÜSTBOĞA 

ABBAS

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

12

ŞENER ÜLBEĞİ 

BİNNET 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

12

HAYATİ ÜLBEĞİ

BİNNET 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

12

TALİP ÜLBEĞİ

BİNNET 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

12

TUNCAY ÜLBEĞİ

BİNNET 

MERKEZ

ÖLÇÜLÜ

160

12

MASİYE ÜLBEĞİ

EMİN
#ilangovtr BASIN NO: ILN02315663