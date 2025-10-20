T.C. TEDAŞ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Kars il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/01/2019 tarih ve 1-14 no’lu karar, 07/02/2019 tarih ve 4-87 nolu karar, 29/05/2019 tarih ve 11-407 nolu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|
İLÇESİ
|
KÖYÜ/ MAHALLESİ
|
ADA NO
|
PARSEL NO
|
ADI SOYADI
|
BABA ADI
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
98
|
ECEM KARAKOÇ BRAZ QUEIROS
|
ADİL
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
98
|
AÇELYA ÖZGÜL
|
ADİL
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
46
|
İNAN DUMAN
|
VEYİS
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
49
|
SALMAN KARATEPE
|
İSKENDER
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
50
|
DURAN KARATEPE
|
REMZİ
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
51
|
FATİH KARA
|
ALİ
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
58
|
İSKENDER KARABULUT
|
ALLAHYAR
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
67
|
MEDET ŞAHİN
|
VELİ
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
69
|
HAKKI KOÇYİĞİT
|
MEMET
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
73
|
MECİT KARA
|
HÜSEYİN
|
ORUÇ KARA
|
HÜSEYİN
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
75
|
MECİT KOÇKARA
|
HAMİT
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
77
|
MÜŞÜR KUZEY
|
EMRULLAH
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
79
|
ADNAN KOÇ
|
İHSAN
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
82
|
ATİLLA ŞAHİN
|
CELAL
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
83
|
MİYASE ŞİRİN
|
CEMAL
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
83
|
CEVDET ŞAHİN
|
CEMAL
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
83
|
SONA ŞAHİN
|
MEHMET
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
84
|
İLHAN GÖKDENİZ
|
KÖROĞLU
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
205
|
VEYİS GÖRKEN
|
ORUÇ DURDAĞI
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
94
|
BURHAN KARAKAYA
|
AVNİ
|
ARPAÇAY
|
GÖLDALI
|
101
|
95
|
ALİ KURDAŞ
|
MÜLAZİM
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
127
|
2
|
ŞİNASİ GÜNAYDIN
|
MEHMET
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
124
|
4
|
HACER KAYA
|
İZZET
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
124
|
5
|
HACER KAYA
|
İZZET
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
110
|
2
|
MEHMET GÜNGÖR
|
HÜSEYİN
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
110
|
39
|
ALİ GÜNEBAKAN
|
UMUT
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
110
|
38
|
SÜLEYMAN GÜNAYDIN
|
MEHMET
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
110
|
37
|
FEYZULLAH GÖKTAŞ
|
MEHMET
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
110
|
36
|
FEYZULLAH GÖKTAŞ
|
MEHMET
|
ARPAÇAY
|
TAŞLIAĞIL
|
110
|
35
|
FERZENDE GÖKTAŞ
|
MEHMET
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
112
|
20
|
SENETTİN TOP
|
EKREM
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
112
|
23
|
AYSEL YILDIZ
|
HÜSEYİN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
112
|
23
|
ZEYNEP DOĞAN
|
SULTAN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
105
|
2
|
AYSEL YILDIZ
|
HÜSEYİN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
105
|
4
|
AYSEL YILDIZ
|
HÜSEYİN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
105
|
4
|
DİNAR DOĞAN
|
HÜSEYİN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
105
|
5
|
AYSEL YILDIZ
|
HÜSEYİN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
105
|
5
|
HALİS DOĞAN
|
SULTAN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
105
|
5
|
ZEYNEP DOĞAN
|
SULTAN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
105
|
7
|
RÜSTEM DOĞAN
|
SALİH
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
103
|
8
|
TERLAN DOĞAN
|
ŞÜKRÜ
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
103
|
16
|
İPEK KAYA
|
AHMET
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
103
|
41
|
AYSEL YILDIZ
|
HÜSEYİN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
103
|
60
|
RIFAT KAYA
|
ABDULLAH
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
103
|
62
|
HAZAL BALKAY
|
EYUP
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
129
|
14
|
AĞGÜL KAYA
|
TORUN
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
129
|
15
|
TORUN BAKBAK
|
İSRAFİL
|
ARPAÇAY
|
MELİKKÖY
|
129
|
25
|
MEHMET BALKAY
|
BABA
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
126
|
13
|
HANİFE GÖKDAĞ
|
ÇERKEZ
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
126
|
13
|
YAŞAR GÖKDAĞ
|
MUHİTTİN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
126
|
12
|
YAŞAR GÖKDAĞ
|
MUHİTTİN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
25
|
HAMİT MAVİZER
|
ABDULLAH
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
23
|
HAMİT MAVİZER
|
ABDULLAH
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
24
|
AYDIN ERCİNSİ
|
DURSUN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
17
|
ATAKAN AKTAŞ
|
FAHRETTİN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
13
|
AĞADEDE YOLCU
|
ETEM
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
13
|
BİLOR ERDEĞER
|
HACİ OSMAN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
13
|
EFRAİL YOLCU
|
HACİ OSMAN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
13
|
FİKRİYE AKDENİZ
|
HACİ OSMAN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
13
|
NURHAYAT SAMBURKAN
|
HACİ OSMAN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
112
|
11
|
ATAKAN AKTAŞ
|
FAHRETTİN
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
105
|
3
|
HÜLYA İPEK
|
İSMET
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
101
|
26
|
SEVİM ÇELİK
|
MİKAİL
|
MERKEZ
|
TEKNELİ
|
101
|
25
|
ATAKAN AKTAŞ
|
FAHRETTİN
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
2
|
AĞCA ÜSTBOĞA
|
ABDULHAMİT
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
12
|
NİHAT ÜSTBOĞA
|
NADİR
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
20
|
İLHAN KAZAK
|
MEMET
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
30
|
HÜSEYİN YUCATAŞ
|
ORUÇ
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
44
|
ŞENTÜRK GÜÇ
|
ALİ
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
49
|
İLHAN KAZAK
|
MEMET
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
51
|
CELAL ORAGAZ
|
ABDULLAH
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
52
|
ŞENER KIZILKAYA
|
ZEKİ
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
128
|
57
|
YAYLA GÜNCÜ
|
FERZENDER
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
5
|
ABDURRAHMAN BİNİCİ
|
ZAHİR
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
5
|
CABBAR BİNİCİ
|
ZAHİR
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
5
|
GÜLTEN MORKOÇ
|
ZAHİR
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
5
|
MUSA BİNİCİ
|
ZAHİR
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
5
|
SONA BİNİCİ
|
ZAHİR
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
5
|
ZİYAMET BİNİCİ
|
AYDEMİR
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
8
|
KADİR ÜLKER
|
HASAN
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
9
|
CEM ÜSTBOĞA
|
ABBAS
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
12
|
ŞENER ÜLBEĞİ
|
BİNNET
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
12
|
HAYATİ ÜLBEĞİ
|
BİNNET
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
12
|
TALİP ÜLBEĞİ
|
BİNNET
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
12
|
TUNCAY ÜLBEĞİ
|
BİNNET
|
MERKEZ
|
ÖLÇÜLÜ
|
160
|
12
|
MASİYE ÜLBEĞİ
|
EMİN