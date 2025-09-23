T.C. TEDAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(SİVAS)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Yozgat İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.03.2023 tarih, 6-589 no'lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alması ve Kümbet Mah. 8. Sk. No:22 Merkez / Sivas adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne (Sivas) müracaatta bulunması rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|
İLÇE
|
KÖY
|
ADA
|
PARSEL
|
AD SOYAD
|
BABA ADI
|
Sorgun
|
Ayrıdam
|
113
|
107-111
|
HAYRİYE AYDOĞAN
|
BAHRİ
|
Sorgun
|
Ayrıdam
|
113
|
111
|
SEYFİ AVŞAR
|
SATILMIŞ
|
Sorgun
|
Ayrıdam
|
113
|
121
|
SALİH ALTAN
|
HALİL İBRAHİM
|
Sorgun
|
Ayrıdam
|
113
|
121
|
FATMA ÇELİK
|
SALİH
|
Sorgun
|
Ayrıdam
|
113
|
121
|
GÜLDANE ALTAN
|
SALİH
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
142
|
RASİM KAYA
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
142
|
EMİNE KAYA
|
YAKUP
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
MEHMET ÇELİK
|
SADİR
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
RAHİME ÇELİK
|
HÜSEYİN
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
SADİR ÇELİK
|
ŞAKİR
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
DÖNDÜ ÇELİK
|
AHMET
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
HÜSEYİN ÜNSAL
|
ÖMER
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
EMSAL ÜNSAL
|
SADİR
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
SATI ÇELİK
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
ŞAKİR ÇELİK
|
SADİR
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
SAFFET ÇELİK
|
SADİR
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
HATİCE ÇELİK
|
SADİR
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
YAŞAR ÜNSAL
|
HÜSEYİN
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
CENNET ÇELİK
|
ŞAKİR
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
HASAN ÜNSAL
|
HÜSEYİN
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
MURAT ÜNSAL
|
HÜSEYİN
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
ZARİFE ÇELİK
|
SAFFET
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
160-163
|
ZARİFE ETİZ
|
SAFFET
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
172
|
HASAN ŞENER
|
HAYRETTİN
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
172
|
MAHİ ŞENER
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
172
|
UĞUR ŞENER
|
HASAN
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
170
|
ARİFE KÜÇÜK
|
HACI MEHMET
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
170
|
ÖMER KÜÇÜK
|
HASAN HÜSEYİN
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
187
|
HATUN
|
BİLAL
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
187
|
AHMET TAŞTAN
|
BİLAL
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
188
|
SAFİYE
|
BİLAL
|
Sorgun
|
Küçükköhne
|
112
|
194
|
OSMAN TAŞTAN
|
BİLAL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
AYİŞE MURAT
|
SEYİT
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
HACI AHMET MURAT
|
İSA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
MUSTAFA MURAT
|
İSA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
MAKBULE MURAT
|
SALİH
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
HAYDAR MURAT
|
İSA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
LADİŞ MURAT
|
HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
MUHARREM MURAT
|
İSA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
AYİŞE MURAT
|
HACI AHMET
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
DAVUT MURAT
|
HACI AHMET
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
HAMİT MURAT
|
HAYDAR
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
AKİF EĞİLMEZ
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
İSA MURAT
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
SAFİYE EĞİLMEZ
|
SALİH
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
MERYEM ŞENER
|
AKİF
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
ENES EĞİLMEZ
|
ABDULLAH
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
ABDULLAH EĞİLMEZ
|
ENES
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2070
|
HÜSNE EĞİLMEZ
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
TÜTYA İLBAY
|
HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
HIDIR İLBAY
|
SALİH
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
ALİ MURAT
|
HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
KEZİBAN MURAT
|
İBRAHİM
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
GANİ MURAT
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
FERMANİ MURAT
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
SELAMİ MURAT
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
HÜSNÜ MURAT
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
HAVA YÖRÜKER
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
EMİNE MURAT
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2071
|
SALİH MURAT
|
HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
FADİME MURAT
|
MUHİTTİN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
DÖNDÜ ŞENER
|
AHMET
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
AHMET ŞENER
|
MUHİTTİN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
KUDRET ŞENER
|
İSRAFİL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
HÜSEYİN ŞENER
|
AHMET
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
HACI HASAN ALTUNOK
|
MEMİŞ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
MUTEBER ALTUNOK
|
MUHİTTİN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
HULUSİ ÜNALAN
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
MUAMMER ALTUNOK
|
HACI HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
MEHMET ALİ ALTUNOK
|
HACI HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
GÜLTEKİN ÜNALAN
|
HULUSİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
ŞÜKRÜ ÜNALAN
|
HULUSİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
HALUK ÜNALAN
|
HULUSİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
LEYLA ÜNALAN
|
HULUSİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
MUHTEBER ALTUNOK
|
MEHMET ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
HATIN ÜNALAN
|
HULUSİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
VEDAT ALTUNOK
|
ZÜBEYİR
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
BÜLENT ÜNALAN
|
HULUSİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
ADNAN ALTUNOK
|
ZÜBEYİR
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
NAGİHAN ALTUNOK
|
MEHMET ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
CEMALİNUR ÜNALAN
|
HULUSİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2057
|
ZEYNEP ALTUNOK
|
MEHMET ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
FATMA SALMAN
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
KIYMET MURAT
|
HÜSEYİN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
SATILMIŞ MURAT
|
EYUP
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
ADEM GÜRÜN
|
ŞEVKET
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
HACI MURAT
|
SATILMIŞ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
MUKADDES MURAT
|
SATILMIŞ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
SABİT GÜRÜN
|
ADEM
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
HACI -
|
BEKİR
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
MELEK MURAT
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
AZİZ MURAT
|
HACI
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
FATMA MURAT
|
ÖMER
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
BEKİR MURAT
|
HACI
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
İHSANİYE MURAT
|
AZİZ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
ÖMER MURAT
|
AZİZ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
ABDULKADİR LALE
|
FAİK
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
FEVZİ LALE
|
HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
KADİR LALE
|
HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
MAHİNUR LALE
|
ABDULKADİR
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
HASAN LALE
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
GÜLKIZ LALE
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
ZEYNEP LALE
|
HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
FAİK LALE
|
HASAN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
DURDANE LALE
|
ABDULKADİR
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2056
|
ZEYNEP LALE
|
KADİR
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
2050
|
ZAHİR ŞENER
|
BEKİR
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
84
|
FAZİLET ORHAN
|
ŞIHI
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
84
|
NAZIM LALE
|
HULUSİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
84
|
AYİŞE LALE
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
84
|
CEMİLE ŞENER
|
NAZIM
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
84
|
MUSTAFA EĞİLMEZ
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
84
|
YAŞAR OGUZ
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
84
|
SATI OGUZ
|
YUSUF
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
75-73
|
AHMET DOĞAN
|
MÜRSEL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
73-75
|
ZAHİRE DOĞAN
|
SALİH
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
73-75
|
OSMAN MURAT
|
BAHADDİN
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
73-75
|
LOMEN DOĞAN
|
AHMET
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
71
|
KEMAL ÖZSOY
|
HAMZA
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
HİLMİ ERKILIÇOĞLU
|
İBRAHİM
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
MAHİDE ERKILIÇOĞLU
|
HİLMİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
GÜLNAZ ERKILIÇOĞLU
|
HİLMİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
HAYRİYE AYDIN
|
SALİH
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
İSMAİL ARSLAN
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
ŞEMSİ ARSLAN
|
SALİH
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
ALİ ARSLAN
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
RİFAT ARSLAN
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
MİYASE ERKILIÇOĞLU
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
HAMZA ÇALIŞKAN
|
HACI
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
ANŞE ARSLAN
|
HALİS
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
BALKIZ ÇALIŞKAN
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
HURİ ARSLAN
|
FAZLI
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
BAHATTİN ARSLAN
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
MEHMET ARSLAN
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
EŞİREF ARSLAN
|
ALİ
|
Sorgun
|
Mehmetbeyli
|
0
|
1998
|
HASNA ARSLAN
|
BEKİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
742
|
HÜSEYİN BABAYİĞİT
|
MURTAZA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
740
|
BAHRİ BABAYİĞİT
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
741-1737
|
KELAMİ MURATDAĞI
|
ABDULLAH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
738
|
MEHTAP ÇELİK
|
MENDUH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760-985
|
MUSTAFA İLHAN
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760-985
|
IRAZ İLHAN
|
HÜSEYİN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760-985
|
ŞÜKRÜ İLHAN
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760-985
|
SALİH İLHAN
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760-985
|
KEZİBAN İLHAN
|
YUSUF
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760-985
|
HİDAYET İLHAN
|
ŞÜKRÜ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760-985
|
NECİP İLHAN
|
HİDAYET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760
|
NAZİFE BABAYİĞİT
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
760-985-1090-2064
|
HATUN BAŞER
|
NURETTİN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
757-985
|
ALİ İLHAN
|
HACI
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780
|
CELAL ARSLAN
|
İLYAS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780
|
HATİCE ÖZGÜL
|
CELAL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780
|
ÖNDER ARSLAN
|
CELAL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-999
|
MEHMET ARSLAN
|
İLYAS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-1091-2063
|
HÜSEYİN ARSLAN
|
İLYAS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-1091-2063
|
MEHTAP KURANER
|
SÜLEYMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-1091-2063
|
MEFHARET KURANER
|
SÜLEYMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-1091-2063
|
SEFALET KUMRAL
|
SÜLEYMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-1091-2063
|
AGAH OKTAY KURANER
|
SÜLEYMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-1091-2063
|
SEHMA YILDIZ
|
SÜLEYMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-1091-2063
|
NURHAYAT BAŞER
|
İLYAS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
780-1091-2063
|
YAHYA BAŞER
|
İDRİS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
788
|
AYTEN BAŞER
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
788
|
ÖMER BAŞER
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
787
|
ATİLA YAVUZ
|
ALİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
787
|
MELEK YAVUZ
|
ATİLA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
MUTEBER ARSLAN
|
İHSAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
MUKTAT ARSLAN
|
İHSAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
KEZİK ARSLAN
|
İHSAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
FİRAZ ARSLAN
|
AYVAZ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
RAHMİ ARSLAN
|
İHSAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
BİLAL ARSLAN
|
İHSAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
EMİNE ARSLAN
|
ALİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
FERİDE ARSLAN
|
AHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
İHSAN ARSLAN
|
NECİP
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
786
|
KADRİYE KARAKAYA
|
KADİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999-2123
|
HURİYE BABAYİĞİT
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999-2123
|
AYŞE ARSLAN
|
MEMİŞ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999
|
YAHYA ARSLAN
|
HALİL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999
|
ŞAKİRE ARSLAN
|
SABİT
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999
|
HALİL ARSLAN
|
YAHYA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999-2123
|
ALİ ARSLAN
|
BEKİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999-2123
|
HARUN ARSLAN
|
BEKİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999-2123
|
RAMAZAN ARSLAN
|
BEKİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
999-2123
|
ŞERİFE ARSLAN
|
BEKİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
991-1508
|
ÖMER KORKMAZYİĞİT
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
991-1508
|
ZÜBEYDE KORKMAZYİĞİT
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
991-1508
|
YUSUF KORKMAZYİĞİT
|
ÖMER
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
991-1508
|
NECİP KORKMAZYİĞİT
|
ÖMER
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
991-1508
|
NURİYE KILIÇARSLAN
|
ADIGÖZEL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
991-1508
|
HATİCE KILIÇARSLAN
|
ADIGÖZEL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
991-1508
|
SERHAT KILIÇARSLAN
|
MUHARREM
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
SAMİ ERCAN
|
AHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
SATILMIŞ ERCAN
|
SAMİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
MEHMET ERCAN
|
SAMİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
CAHİT BİÇER
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
FETHİYE ŞENER
|
HAMZA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942-985
|
SULTAN ŞENER
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942-985
|
NECİP ŞENER
|
MEMİŞ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
HAYİRYE ŞENER
|
ŞAKİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
ŞEMSİ
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
MEMİŞ ŞENER
|
ŞAKİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
MEDİNE ŞENER
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
YAHYA ŞENER
|
MEMİŞ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
OSMAN YILMAZ
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
985
|
HACER ERCAN
|
KAMİL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956-983-2085
|
SERVET ARSLAN
|
ZEKERİYA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
CENNET VARLIK
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
FADİME BABAYİĞİT
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
BAHRİYE COŞKUN
|
HAKKI
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
NURİYE SOYSAL
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
FİTNAT BAŞTÜRK
|
AZİZ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
MEHMET ALİ BAŞTÜRK
|
ABDULLAH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
AYİŞE ARSLAN
|
MEHMET ALİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
ABDULLAH BAŞTÜRK
|
MEHMET ALİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
PEMPE BAŞTÜRK
|
MEHMET ALİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956-1659
|
MUHSİN BAŞTÜRK
|
MEHMET ALİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956-2242
|
ENVER KILINÇARSLAN
|
ALİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
KAMER KAPLAN
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
ABBAS ARSLAN
|
İBRAHİM
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
NURİ BAŞER
|
SATILMIŞ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
DÖNDÜ BAŞER
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
956
|
ZEKİYE ÜNAL
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
949
|
ZÜLFİ TUĞDEMİR
|
AHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
949
|
HAKAN TUĞDEMİR
|
ZÜLFİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
949
|
ZEYNEP TUĞDEMİR
|
SAFETTİN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
949
|
HÜSEYİN TUĞDEMİR
|
AHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
REFİKA BECENE
|
MAHMUT
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
YAHYA BECENE
|
HACI MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
AYHAN BECENE
|
HACI MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
ŞÜKRAN BAŞOL
|
YAŞAR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
TEVFİK ÇELİKBAŞ
|
YUSUF
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
ŞÜKRÜYE ÇELİKBAŞ
|
TEVFİK
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
HASAN BAĞCI
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
MUSTAFA BAĞCI
|
HASAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
ŞEVKET BECENE
|
VEYİS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
ŞEMSİ BAĞCI
|
RIZA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
CENNET ÇELİKBAŞ
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
942
|
MEHMET YILDIZ
|
BEKİR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1091
|
FUAT YILDIRIM
|
YAŞAR
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1091-2063
|
ZARİFE ERSOY
|
İDRİS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1091-2063
|
FATMA ÖKTEN
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1090-2064
|
AHMET HAMDİ BAŞER
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1090-2064
|
AYİŞE BAŞER
|
BAHATTİN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1090-2064
|
CEVRİYE BAŞER
|
SEYİT
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1090-2064
|
İSMAİL BAŞER
|
ÖMER LUTFİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
960-1441-2132
|
ŞAHİNDE ERCİYAS
|
SALİH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
960-1441-2132
|
İBRAHİM ERCİYAS
|
İBRAHİM
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
960-1441-2132
|
SATI BAYAR
|
İBRAHİM
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
960-1441-2132
|
EMİR ERCİYAS
|
İBRAHİM
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
913
|
SÜLEYMAN BAŞTÜRK
|
YUNUS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
MEHMET AYDIN
|
ŞÜKRÜ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
SULTAN AYDIN
|
HASAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
ŞERİFE AYDIN
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
HALİL AYDIN
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
YASEMİN AYDIN
|
ABBAS
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
AHMET -
|
ÖMER
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
BAHRİYE ALTUNOK
|
HASAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
AHMET ALTUNOK
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
916
|
HACI MUSTAFA ALTUNOK
|
AHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1499
|
RİFAT ARSLAN
|
İSMAİL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1499
|
HURİ ARSLAN
|
FAZLI
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1498
|
SELAHİ KAPLAN
|
AHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1498
|
ABDULLAH ALTIN
|
NURİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1498
|
SATILMIŞ ALTIN
|
ABDULLAH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1498
|
MAKBULE ALTIN
|
İZZET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1498-2129-2241
|
ERDEM BAŞTÜRK
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1498-2241-2129
|
ÇİĞDEM BAŞTÜRK
|
MEHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1498-2241-2129
|
AHMET BAŞTÜRK
|
ABDURRAHMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1508
|
FİKRET UYGUR
|
BAYRAM
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1510
|
KEZİBAN BAĞCI
|
ABDULLAH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1510
|
ABDULLAH AYDIN
|
MUZAFFER
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1510
|
OSMAN BABAARSLAN
|
HASAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1510
|
ŞEMSİNUR İPEK
|
ABDULLAH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
1510
|
MAHİ BABAYİĞİT
|
ABDULLAH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2238
|
MİKAİL ARSLAN
|
İSA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2140
|
KEZİBAN ÇELİK
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2140
|
ÖMER ÇELİK
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2140
|
NAZAN ÇELİK
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2140
|
NADAN ÇELİK
|
MUSTAFA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2140
|
HASİBE ÇELİK
|
GAZİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2125
|
DURAK DUYKU
|
İRFAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2125
|
SELVİ DUYKU
|
AHMET
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2125
|
BEYHAN DUYKU
|
DURAK
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
ZEKERİYA ARSLAN
|
HÜSEYİN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
ALİ SAYİT BAŞTÜRK
|
HAMDİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
ZEYNEP BAŞTÜRK
|
SADIK
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
HAMDİ BAŞTÜRK
|
ALİ SAYİT
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
AHMET TAŞTAN
|
BİLAL
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
AHMET TAŞKIN
|
MEHMET TATLI
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
KETAÜM TAŞKIN
|
ZEKERİYA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
SADİYE BAŞTÜRK
|
ALİ SAYİT
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
MERYEM ARSLAN
|
ZEKERİYA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
SEMİH MURAT
|
SALİH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
ŞERİFE BAŞTÜRK
|
ELVAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2085
|
TEKMİLE BAŞTÜRK
|
ALİ
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2081
|
İLKNUR ARSLAN
|
HAMZA
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2081
|
MUSTAFA ARSLAN
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2066
|
LADİŞ MURAT
|
HASAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2066
|
HASAN ÖZYÜREK
|
SALİH
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2066
|
SALİH ÖZYÜREK
|
OSMAN
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2066
|
İSMAİL GÖKÇEBAY
|
ÖMER
|
Sorgun
|
Şahmuratlı
|
0
|
2066