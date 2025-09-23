T.C. TEDAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(SİVAS)

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yayınlanma 23.09.2025 00:00:00

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yozgat İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.03.2023 tarih, 6-589 no'lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alması ve Kümbet Mah. 8. Sk. No:22 Merkez / Sivas adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne (Sivas) müracaatta bulunması rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇE

KÖY

ADA

PARSEL

AD SOYAD

BABA ADI

Sorgun

Ayrıdam

113

107-111

HAYRİYE AYDOĞAN

BAHRİ

Sorgun

Ayrıdam

113

111

SEYFİ AVŞAR

SATILMIŞ

Sorgun

Ayrıdam

113

121

SALİH ALTAN

HALİL İBRAHİM

Sorgun

Ayrıdam

113

121

FATMA ÇELİK

SALİH

Sorgun

Ayrıdam

113

121

GÜLDANE ALTAN

SALİH

Sorgun

Küçükköhne

112

142

RASİM KAYA

MEHMET

Sorgun

Küçükköhne

112

142

EMİNE KAYA

YAKUP

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

MEHMET ÇELİK

SADİR

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

RAHİME ÇELİK

HÜSEYİN

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

SADİR ÇELİK

ŞAKİR

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

DÖNDÜ ÇELİK

AHMET

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

HÜSEYİN ÜNSAL

ÖMER

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

EMSAL ÜNSAL

SADİR

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

SATI ÇELİK

OSMAN

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

ŞAKİR ÇELİK

SADİR

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

SAFFET ÇELİK

SADİR

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

HATİCE ÇELİK

SADİR

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

YAŞAR ÜNSAL

HÜSEYİN

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

CENNET ÇELİK

ŞAKİR

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

HASAN ÜNSAL

HÜSEYİN

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

MURAT ÜNSAL

HÜSEYİN

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

ZARİFE ÇELİK

SAFFET

Sorgun

Küçükköhne

112

160-163

ZARİFE ETİZ

SAFFET

Sorgun

Küçükköhne

112

172

HASAN ŞENER

HAYRETTİN

Sorgun

Küçükköhne

112

172

MAHİ ŞENER

MUSTAFA

Sorgun

Küçükköhne

112

172

UĞUR ŞENER

HASAN

Sorgun

Küçükköhne

112

170

ARİFE KÜÇÜK

HACI MEHMET

Sorgun

Küçükköhne

112

170

ÖMER KÜÇÜK

HASAN HÜSEYİN

Sorgun

Küçükköhne

112

187

HATUN

BİLAL

Sorgun

Küçükköhne

112

187

AHMET TAŞTAN

BİLAL

Sorgun

Küçükköhne

112

188

SAFİYE

BİLAL

Sorgun

Küçükköhne

112

194

OSMAN TAŞTAN

BİLAL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

AYİŞE MURAT

SEYİT

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

HACI AHMET MURAT

İSA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

MUSTAFA MURAT

İSA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

MAKBULE MURAT

SALİH

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

HAYDAR MURAT

İSA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

LADİŞ MURAT

HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

MUHARREM MURAT

İSA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

AYİŞE MURAT

HACI AHMET

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

DAVUT MURAT

HACI AHMET

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

HAMİT MURAT

HAYDAR

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

AKİF EĞİLMEZ

OSMAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

İSA MURAT

MUSTAFA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

SAFİYE EĞİLMEZ

SALİH

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

MERYEM ŞENER

AKİF

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

ENES EĞİLMEZ

ABDULLAH

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

ABDULLAH EĞİLMEZ

ENES

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2070

HÜSNE EĞİLMEZ

OSMAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

TÜTYA İLBAY

HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

HIDIR İLBAY

SALİH

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

ALİ MURAT

HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

KEZİBAN MURAT

İBRAHİM

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

GANİ MURAT

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

FERMANİ MURAT

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

SELAMİ MURAT

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

HÜSNÜ MURAT

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

HAVA YÖRÜKER

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

EMİNE MURAT

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2071

SALİH MURAT

HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

FADİME MURAT

MUHİTTİN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

DÖNDÜ ŞENER

AHMET

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

AHMET ŞENER

MUHİTTİN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

KUDRET ŞENER

İSRAFİL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

HÜSEYİN ŞENER

AHMET

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

HACI HASAN ALTUNOK

MEMİŞ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

MUTEBER ALTUNOK

MUHİTTİN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

HULUSİ ÜNALAN

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

MUAMMER ALTUNOK

HACI HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

MEHMET ALİ ALTUNOK

HACI HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

GÜLTEKİN ÜNALAN

HULUSİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

ŞÜKRÜ ÜNALAN

HULUSİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

HALUK ÜNALAN

HULUSİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

LEYLA ÜNALAN

HULUSİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

MUHTEBER ALTUNOK

MEHMET ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

HATIN ÜNALAN

HULUSİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

VEDAT ALTUNOK

ZÜBEYİR

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

BÜLENT ÜNALAN

HULUSİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

ADNAN ALTUNOK

ZÜBEYİR

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

NAGİHAN ALTUNOK

MEHMET ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

CEMALİNUR ÜNALAN

HULUSİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2057

ZEYNEP ALTUNOK

MEHMET ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

FATMA SALMAN

MUSTAFA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

KIYMET MURAT

HÜSEYİN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

SATILMIŞ MURAT

EYUP

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

ADEM GÜRÜN

ŞEVKET

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

HACI MURAT

SATILMIŞ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

MUKADDES MURAT

SATILMIŞ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

SABİT GÜRÜN

ADEM

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

HACI -

BEKİR

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

MELEK MURAT

MUSTAFA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

AZİZ MURAT

HACI

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

FATMA MURAT

ÖMER

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

BEKİR MURAT

HACI

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

İHSANİYE MURAT

AZİZ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

ÖMER MURAT

AZİZ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

ABDULKADİR LALE

FAİK

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

FEVZİ LALE

HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

KADİR LALE

HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

MAHİNUR LALE

ABDULKADİR

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

HASAN LALE

MUSTAFA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

GÜLKIZ LALE

MUSTAFA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

ZEYNEP LALE

HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

FAİK LALE

HASAN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

DURDANE LALE

ABDULKADİR

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2056

ZEYNEP LALE

KADİR

Sorgun

Mehmetbeyli

0

2050

ZAHİR ŞENER

BEKİR

Sorgun

Mehmetbeyli

0

84

FAZİLET ORHAN

ŞIHI

Sorgun

Mehmetbeyli

0

84

NAZIM LALE

HULUSİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

84

AYİŞE LALE

İSMAİL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

84

CEMİLE ŞENER

NAZIM

Sorgun

Mehmetbeyli

0

84

MUSTAFA EĞİLMEZ

İSMAİL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

84

YAŞAR OGUZ

MEHMET

Sorgun

Mehmetbeyli

0

84

SATI OGUZ

YUSUF

Sorgun

Mehmetbeyli

0

75-73

AHMET DOĞAN

MÜRSEL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

73-75

ZAHİRE DOĞAN

SALİH

Sorgun

Mehmetbeyli

0

73-75

OSMAN MURAT

BAHADDİN

Sorgun

Mehmetbeyli

0

73-75

LOMEN DOĞAN

AHMET

Sorgun

Mehmetbeyli

0

71

KEMAL ÖZSOY

HAMZA

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

HİLMİ ERKILIÇOĞLU

İBRAHİM

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

MAHİDE ERKILIÇOĞLU

HİLMİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

GÜLNAZ ERKILIÇOĞLU

HİLMİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

HAYRİYE AYDIN

SALİH

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

İSMAİL ARSLAN

MEHMET

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

ŞEMSİ ARSLAN

SALİH

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

ALİ ARSLAN

İSMAİL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

RİFAT ARSLAN

İSMAİL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

MİYASE ERKILIÇOĞLU

İSMAİL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

HAMZA ÇALIŞKAN

HACI

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

ANŞE ARSLAN

HALİS

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

BALKIZ ÇALIŞKAN

İSMAİL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

HURİ ARSLAN

FAZLI

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

BAHATTİN ARSLAN

İSMAİL

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

MEHMET ARSLAN

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

EŞİREF ARSLAN

ALİ

Sorgun

Mehmetbeyli

0

1998

HASNA ARSLAN

BEKİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

742

HÜSEYİN BABAYİĞİT

MURTAZA

Sorgun

Şahmuratlı

0

740

BAHRİ BABAYİĞİT

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

741-1737

KELAMİ MURATDAĞI

ABDULLAH

Sorgun

Şahmuratlı

0

738

MEHTAP ÇELİK

MENDUH

Sorgun

Şahmuratlı

0

760-985

MUSTAFA İLHAN

OSMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

760-985

IRAZ İLHAN

HÜSEYİN

Sorgun

Şahmuratlı

0

760-985

ŞÜKRÜ İLHAN

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

760-985

SALİH İLHAN

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

760-985

KEZİBAN İLHAN

YUSUF

Sorgun

Şahmuratlı

0

760-985

HİDAYET İLHAN

ŞÜKRÜ

Sorgun

Şahmuratlı

0

760-985

NECİP İLHAN

HİDAYET

Sorgun

Şahmuratlı

0

760

NAZİFE BABAYİĞİT

OSMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

760-985-1090-2064

HATUN BAŞER

NURETTİN

Sorgun

Şahmuratlı

0

757-985

ALİ İLHAN

HACI

Sorgun

Şahmuratlı

0

780

CELAL ARSLAN

İLYAS

Sorgun

Şahmuratlı

0

780

HATİCE ÖZGÜL

CELAL

Sorgun

Şahmuratlı

0

780

ÖNDER ARSLAN

CELAL

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-999

MEHMET ARSLAN

İLYAS

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-1091-2063

HÜSEYİN ARSLAN

İLYAS

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-1091-2063

MEHTAP KURANER

SÜLEYMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-1091-2063

MEFHARET KURANER

SÜLEYMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-1091-2063

SEFALET KUMRAL

SÜLEYMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-1091-2063

AGAH OKTAY KURANER

SÜLEYMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-1091-2063

SEHMA YILDIZ

SÜLEYMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-1091-2063

NURHAYAT BAŞER

İLYAS

Sorgun

Şahmuratlı

0

780-1091-2063

YAHYA BAŞER

İDRİS

Sorgun

Şahmuratlı

0

788

AYTEN BAŞER

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

788

ÖMER BAŞER

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

787

ATİLA YAVUZ

ALİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

787

MELEK YAVUZ

ATİLA

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

MUTEBER ARSLAN

İHSAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

MUKTAT ARSLAN

İHSAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

KEZİK ARSLAN

İHSAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

FİRAZ ARSLAN

AYVAZ

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

RAHMİ ARSLAN

İHSAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

BİLAL ARSLAN

İHSAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

EMİNE ARSLAN

ALİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

FERİDE ARSLAN

AHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

İHSAN ARSLAN

NECİP

Sorgun

Şahmuratlı

0

786

KADRİYE KARAKAYA

KADİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

999-2123

HURİYE BABAYİĞİT

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

999-2123

AYŞE ARSLAN

MEMİŞ

Sorgun

Şahmuratlı

0

999

YAHYA ARSLAN

HALİL

Sorgun

Şahmuratlı

0

999

ŞAKİRE ARSLAN

SABİT

Sorgun

Şahmuratlı

0

999

HALİL ARSLAN

YAHYA

Sorgun

Şahmuratlı

0

999-2123

ALİ ARSLAN

BEKİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

999-2123

HARUN ARSLAN

BEKİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

999-2123

RAMAZAN ARSLAN

BEKİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

999-2123

ŞERİFE ARSLAN

BEKİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

991-1508

ÖMER KORKMAZYİĞİT

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

991-1508

ZÜBEYDE KORKMAZYİĞİT

İSMAİL

Sorgun

Şahmuratlı

0

991-1508

YUSUF KORKMAZYİĞİT

ÖMER

Sorgun

Şahmuratlı

0

991-1508

NECİP KORKMAZYİĞİT

ÖMER

Sorgun

Şahmuratlı

0

991-1508

NURİYE KILIÇARSLAN

ADIGÖZEL

Sorgun

Şahmuratlı

0

991-1508

HATİCE KILIÇARSLAN

ADIGÖZEL

Sorgun

Şahmuratlı

0

991-1508

SERHAT KILIÇARSLAN

MUHARREM

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

SAMİ ERCAN

AHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

SATILMIŞ ERCAN

SAMİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

MEHMET ERCAN

SAMİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

CAHİT BİÇER

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

FETHİYE ŞENER

HAMZA

Sorgun

Şahmuratlı

0

942-985

SULTAN ŞENER

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

942-985

NECİP ŞENER

MEMİŞ

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

HAYİRYE ŞENER

ŞAKİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

ŞEMSİ

OSMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

MEMİŞ ŞENER

ŞAKİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

MEDİNE ŞENER

OSMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

YAHYA ŞENER

MEMİŞ

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

OSMAN YILMAZ

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

985

HACER ERCAN

KAMİL

Sorgun

Şahmuratlı

0

956-983-2085

SERVET ARSLAN

ZEKERİYA

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

CENNET VARLIK

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

FADİME BABAYİĞİT

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

BAHRİYE COŞKUN

HAKKI

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

NURİYE SOYSAL

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

FİTNAT BAŞTÜRK

AZİZ

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

MEHMET ALİ BAŞTÜRK

ABDULLAH

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

AYİŞE ARSLAN

MEHMET ALİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

ABDULLAH BAŞTÜRK

MEHMET ALİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

PEMPE BAŞTÜRK

MEHMET ALİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

956-1659

MUHSİN BAŞTÜRK

MEHMET ALİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

956-2242

ENVER KILINÇARSLAN

ALİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

KAMER KAPLAN

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

ABBAS ARSLAN

İBRAHİM

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

NURİ BAŞER

SATILMIŞ

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

DÖNDÜ BAŞER

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

956

ZEKİYE ÜNAL

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

949

ZÜLFİ TUĞDEMİR

AHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

949

HAKAN TUĞDEMİR

ZÜLFİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

949

ZEYNEP TUĞDEMİR

SAFETTİN

Sorgun

Şahmuratlı

0

949

HÜSEYİN TUĞDEMİR

AHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

REFİKA BECENE

MAHMUT

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

YAHYA BECENE

HACI MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

AYHAN BECENE

HACI MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

ŞÜKRAN BAŞOL

YAŞAR

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

TEVFİK ÇELİKBAŞ

YUSUF

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

ŞÜKRÜYE ÇELİKBAŞ

TEVFİK

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

HASAN BAĞCI

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

MUSTAFA BAĞCI

HASAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

ŞEVKET BECENE

VEYİS

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

ŞEMSİ BAĞCI

RIZA

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

CENNET ÇELİKBAŞ

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

942

MEHMET YILDIZ

BEKİR

Sorgun

Şahmuratlı

0

1091

FUAT YILDIRIM

YAŞAR

Sorgun

Şahmuratlı

0

1091-2063

ZARİFE ERSOY

İDRİS

Sorgun

Şahmuratlı

0

1091-2063

FATMA ÖKTEN

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

1090-2064

AHMET HAMDİ BAŞER

İSMAİL

Sorgun

Şahmuratlı

0

1090-2064

AYİŞE BAŞER

BAHATTİN

Sorgun

Şahmuratlı

0

1090-2064

CEVRİYE BAŞER

SEYİT

Sorgun

Şahmuratlı

0

1090-2064

İSMAİL BAŞER

ÖMER LUTFİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

960-1441-2132

ŞAHİNDE ERCİYAS

SALİH

Sorgun

Şahmuratlı

0

960-1441-2132

İBRAHİM ERCİYAS

İBRAHİM

Sorgun

Şahmuratlı

0

960-1441-2132

SATI BAYAR

İBRAHİM

Sorgun

Şahmuratlı

0

960-1441-2132

EMİR ERCİYAS

İBRAHİM

Sorgun

Şahmuratlı

0

913

SÜLEYMAN BAŞTÜRK

YUNUS

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

MEHMET AYDIN

ŞÜKRÜ

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

SULTAN AYDIN

HASAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

ŞERİFE AYDIN

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

HALİL AYDIN

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

YASEMİN AYDIN

ABBAS

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

AHMET -

ÖMER

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

BAHRİYE ALTUNOK

HASAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

AHMET ALTUNOK

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

916

HACI MUSTAFA ALTUNOK

AHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

1499

RİFAT ARSLAN

İSMAİL

Sorgun

Şahmuratlı

0

1499

HURİ ARSLAN

FAZLI

Sorgun

Şahmuratlı

0

1498

SELAHİ KAPLAN

AHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

1498

ABDULLAH ALTIN

NURİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

1498

SATILMIŞ ALTIN

ABDULLAH

Sorgun

Şahmuratlı

0

1498

MAKBULE ALTIN

İZZET

Sorgun

Şahmuratlı

0

1498-2129-2241

ERDEM BAŞTÜRK

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

1498-2241-2129

ÇİĞDEM BAŞTÜRK

MEHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

1498-2241-2129

AHMET BAŞTÜRK

ABDURRAHMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

1508

FİKRET UYGUR

BAYRAM

Sorgun

Şahmuratlı

0

1510

KEZİBAN BAĞCI

ABDULLAH

Sorgun

Şahmuratlı

0

1510

ABDULLAH AYDIN

MUZAFFER

Sorgun

Şahmuratlı

0

1510

OSMAN BABAARSLAN

HASAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

1510

ŞEMSİNUR İPEK

ABDULLAH

Sorgun

Şahmuratlı

0

1510

MAHİ BABAYİĞİT

ABDULLAH

Sorgun

Şahmuratlı

0

2238

MİKAİL ARSLAN

İSA

Sorgun

Şahmuratlı

0

2140

KEZİBAN ÇELİK

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

2140

ÖMER ÇELİK

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

2140

NAZAN ÇELİK

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

2140

NADAN ÇELİK

MUSTAFA

Sorgun

Şahmuratlı

0

2140

HASİBE ÇELİK

GAZİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

2125

DURAK DUYKU

İRFAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

2125

SELVİ DUYKU

AHMET

Sorgun

Şahmuratlı

0

2125

BEYHAN DUYKU

DURAK

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

ZEKERİYA ARSLAN

HÜSEYİN

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

ALİ SAYİT BAŞTÜRK

HAMDİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

ZEYNEP BAŞTÜRK

SADIK

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

HAMDİ BAŞTÜRK

ALİ SAYİT

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

AHMET TAŞTAN

BİLAL

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

AHMET TAŞKIN

MEHMET TATLI

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

KETAÜM TAŞKIN

ZEKERİYA

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

SADİYE BAŞTÜRK

ALİ SAYİT

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

MERYEM ARSLAN

ZEKERİYA

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

SEMİH MURAT

SALİH

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

ŞERİFE BAŞTÜRK

ELVAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

2085

TEKMİLE BAŞTÜRK

ALİ

Sorgun

Şahmuratlı

0

2081

İLKNUR ARSLAN

HAMZA

Sorgun

Şahmuratlı

0

2081

MUSTAFA ARSLAN

OSMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

2066

LADİŞ MURAT

HASAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

2066

HASAN ÖZYÜREK

SALİH

Sorgun

Şahmuratlı

0

2066

SALİH ÖZYÜREK

OSMAN

Sorgun

Şahmuratlı

0

2066

İSMAİL GÖKÇEBAY

ÖMER

Sorgun

Şahmuratlı

0

2066