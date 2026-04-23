T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 23.04.2026 00:01:00

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/147 Esas

 

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına terkin edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 15.04.2026

İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 12/05/2026 SAAT: 09.30

Dosya No

Mahalle

Ada/Parsel

Malik

Kamulaştırılacak alan m2 si

2026/147

Zafer

347/2

Fatime Tayar

6.931,52 m2

2026/148

Zafer

347/3

Ahmet Hiçyılmaz

Hasan Tahsin

Muzaffer Hiçyılmaz

11.313,01 m2

2026/149

Kayı

0/756

Aysel Keskin

Bahriye Ös

Emrah Ös

Fatma Eker

Göksel Ös

Gültekin Ös

Hulisi Çınar

İlknur Şahin

Mevhibe Çınar

Muammer Altıntaş

Nefize Gönül

Nurcan Ös

Sevda Sümer

Songül Aydın

Şükran Ufak

Veysel Ös

Ali Ülker

Aynur Yavuz

Aysun Gözüm

Ayşegül Macit

Bayram Ülker

Emin Ülker

Esin Aksu

Eşref Karakuş

Gülcan Yıldırım

Gülnihan Çıtak

İlkin Yaman

İsmail Atilla Gözüm

İsmail Ülker

Kerime Çıtak

Nejla Tekin

Osman Ülker

Özcan Gözüm

Serdar Karakuş

Şefika Ülker

Tayfun Ülker

Tuna Ülker

Ufuk Yaman

Ulaş Yaman

Uluhan Yaman

Yusuf Ülker

Ahmet Ös

Bayram Ali Ülker

Feride Ülker

Hüseyin Ülker

Mustafa Ös

Nazif Ös

Niyazi Ös

Refiye Çınar

Selami Gözüm

Seyfettin Ös

8.100,00 m2

2026/150

Kayı

0/775

Nurettin Sarıbey

4.800,00 m2

2026/151

Kayı

0/1590

Kamil Eral Önal

425,34m2

2026/152

Kayı

111/1

Cemal Mercan

Habibe Sever

Mehmet Mercan

4.689,39

2026/153

Kayı

0/753

Hasan Arslandağ

4.354,72

2026/154

Zafer

346/15

Yılmaz Dağlı

1.691,06 m2

2026/155

Kayı

0/727

Mihriye Bayındır

Muzaffer Çiftçi

Sabriye Çiftçi

Şerefnur Özer

9.685,65 m2

2026/156

Kayı

0/757

Mehmet Ertekin

Serpil Şahin

6.600,00 m2

2026/157

Zafer

347/5

Ayfer Taşkınbaş

Burhanettin Özkayılı

Şerafettin Özkayılı

1.101,44 m2

2026/158

Kayı

0/1127

İhsan Göçmen

2.064,94 m2

2026/159

Kayı

0/772

Niyazi Mandıralı

10.200,00 m2

2026/160

Zafer

347/4

Dilek Adalı İlhan

Emin Adalı

Ali Adalı

Erdinç Adalı

Servet Adalı

7.441,80 m2

2026/161

Kayı

0/1126

İhsan Göçmen

2.064,46 m2

2026/162

Kayı

0/781

Mustafa Kayı

7.369,03 m2

2026/163

Eskicami

359/29

Habibe Yılmaz

1.685,89 m2

2026/164

Kayı

0/771

Emin Güneş

9.500,00 m2

2026/165

Kayı

0/788

Mehmet Üstün

2.951,61 m2

2026/166

Kayı

0/780

Fatih Kayı

Nazmi İlgün

Nihal Çubuk

Sadi İlgün

Sami İlgün

Uğur Kaya

Yasemin Akil

7.851,04 m2

2026/167

Kayı

0/776

Ali Uçar

Hülya Yaşar

Ümmü Gülsüm Kalem

4.500,00 m2

2026/168

Kayı

0/1620

Ekrem Atürek

74.558,40 m2

2026/169

Kayı

0/795

Hafize Mandıralı

Hüseyin Keskin

Mustafa Keskin

Nefize Berber

Seyit Keskin

9.300,00 m2

2026/170

Kayı

0/754

Ahmet Erensoy

3.200,00 m2

2026/171

Eskicami

359/1

Hüseyin Arda

3.275,33 m2

2026/172

Kayı

0/773

Kerime Köşdere

Nazmi Köşdere

Niyazi Köşdere

Remzi Köşdere

5.000,00 m2

2026/173

Kayı

0/777

İbrahim Güneş

4.000,00 m2

2026/174

Kayı

0/1503

Alim Taşkın

460,69 m2

2026/175

Kayı

0/778

Nihal Deveci

27.500,00 m2

2026/176

Zafer

346/16

Hidayet Dağlı

5.352,97 m2

2026/177

Kayı

0/761

Metin Esen

4.900,00 m2

2026/178

Kayı

0/1491

Kamil Eral Önal

4.577,98 m2

2026/179

Kayı

0/779

Erdoğan Vural

Okan Çifçi

6.745,74 m2

2026/180

Kayı

0/725

Aydın Serdar

17.375,41 m2

2026/181

Kayı

0/798

Bülent Balaban

Ferit Balaban

Fethiye Balaban

Nesrin Belge

5.000,00 m2

2026/182

Kayı

0/774

Ali Ören

4.100,00 m2

2026/183

Kayı

0/1567

Gürel Güloğlu

9.299,23 m2

2026/184

Kayı

0/759

Emin Güneş

4.200,00 m2

2026/185

Kayı

0/797

Emin Güneş

4.100,00 m2

2026/186

Kayı

0/758

Hafize Mandıralı

4.600,00 m2

2026/187

Kayı

0/1501

Barlas Gültekin

Cengiz Aydoğdu

Çoşkun Gültekin

Ebru Kökcü

Ferdane Kırkaya

Gönül Karaağaç

Gülperi Sarıyaprak

Hüseyin Tuğrul Karakoç

Nevriye Gültekin

Şükran Doğan

Tuğba Toprak

Tuncay Karakoç

Yasemin Karavuş

Adnan Kırkaya

4.341,03 m2

2026/188

Kayı

0/1630

Hasan Karaevli

Rafet Karaevli

13.953,82 m2

2026/189

Kayı

0/760

Bülent Balaban

Ferit Balaban

Fethiye Balaban

Nesrin Belge

4.600,00 m2

2026/190

Kayı

0/783

Erim Atürek

Gülşah Atürek

Fazıl Atürek

36.805,78 m2

2026/191

Kayı

0/726

Süleyman Kayı

Şebnem Nalbantoğlu

Şencan Yücelsin

22.086,23 m2

2026/192

Kayı

0/782

Aydın Serdar

7.248,84 m2
