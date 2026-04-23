T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/147 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına terkin edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 15.04.2026
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 12/05/2026 SAAT: 09.30
|
Dosya No
|
Mahalle
|
Ada/Parsel
|
Malik
|
Kamulaştırılacak alan m2 si
|
2026/147
|
Zafer
|
347/2
|
Fatime Tayar
|
6.931,52 m2
|
2026/148
|
Zafer
|
347/3
|
Ahmet Hiçyılmaz
Hasan Tahsin
Muzaffer Hiçyılmaz
|
11.313,01 m2
|
2026/149
|
Kayı
|
0/756
|
Aysel Keskin
Bahriye Ös
Emrah Ös
Fatma Eker
Göksel Ös
Gültekin Ös
Hulisi Çınar
İlknur Şahin
Mevhibe Çınar
Muammer Altıntaş
Nefize Gönül
Nurcan Ös
Sevda Sümer
Songül Aydın
Şükran Ufak
Veysel Ös
Ali Ülker
Aynur Yavuz
Aysun Gözüm
Ayşegül Macit
Bayram Ülker
Emin Ülker
Esin Aksu
Eşref Karakuş
Gülcan Yıldırım
Gülnihan Çıtak
İlkin Yaman
İsmail Atilla Gözüm
İsmail Ülker
Kerime Çıtak
Nejla Tekin
Osman Ülker
Özcan Gözüm
Serdar Karakuş
Şefika Ülker
Tayfun Ülker
Tuna Ülker
Ufuk Yaman
Ulaş Yaman
Uluhan Yaman
Yusuf Ülker
Ahmet Ös
Bayram Ali Ülker
Feride Ülker
Hüseyin Ülker
Mustafa Ös
Nazif Ös
Niyazi Ös
Refiye Çınar
Selami Gözüm
Seyfettin Ös
|
8.100,00 m2
|
2026/150
|
Kayı
|
0/775
|
Nurettin Sarıbey
|
4.800,00 m2
|
2026/151
|
Kayı
|
0/1590
|
Kamil Eral Önal
|
425,34m2
|
2026/152
|
Kayı
|
111/1
|
Cemal Mercan
Habibe Sever
Mehmet Mercan
|
4.689,39
|
2026/153
|
Kayı
|
0/753
|
Hasan Arslandağ
|
4.354,72
|
2026/154
|
Zafer
|
346/15
|
Yılmaz Dağlı
|
1.691,06 m2
|
2026/155
|
Kayı
|
0/727
|
Mihriye Bayındır
Muzaffer Çiftçi
Sabriye Çiftçi
Şerefnur Özer
|
9.685,65 m2
|
2026/156
|
Kayı
|
0/757
|
Mehmet Ertekin
Serpil Şahin
|
6.600,00 m2
|
2026/157
|
Zafer
|
347/5
|
Ayfer Taşkınbaş
Burhanettin Özkayılı
Şerafettin Özkayılı
|
1.101,44 m2
|
2026/158
|
Kayı
|
0/1127
|
İhsan Göçmen
|
2.064,94 m2
|
2026/159
|
Kayı
|
0/772
|
Niyazi Mandıralı
|
10.200,00 m2
|
2026/160
|
Zafer
|
347/4
|
Dilek Adalı İlhan
Emin Adalı
Ali Adalı
Erdinç Adalı
Servet Adalı
|
7.441,80 m2
|
2026/161
|
Kayı
|
0/1126
|
İhsan Göçmen
|
2.064,46 m2
|
2026/162
|
Kayı
|
0/781
|
Mustafa Kayı
|
7.369,03 m2
|
2026/163
|
Eskicami
|
359/29
|
Habibe Yılmaz
|
1.685,89 m2
|
2026/164
|
Kayı
|
0/771
|
Emin Güneş
|
9.500,00 m2
|
2026/165
|
Kayı
|
0/788
|
Mehmet Üstün
|
2.951,61 m2
|
2026/166
|
Kayı
|
0/780
|
Fatih Kayı
Nazmi İlgün
Nihal Çubuk
Sadi İlgün
Sami İlgün
Uğur Kaya
Yasemin Akil
|
7.851,04 m2
|
2026/167
|
Kayı
|
0/776
|
Ali Uçar
Hülya Yaşar
Ümmü Gülsüm Kalem
|
4.500,00 m2
|
2026/168
|
Kayı
|
0/1620
|
Ekrem Atürek
|
74.558,40 m2
|
2026/169
|
Kayı
|
0/795
|
Hafize Mandıralı
Hüseyin Keskin
Mustafa Keskin
Nefize Berber
Seyit Keskin
|
9.300,00 m2
|
2026/170
|
Kayı
|
0/754
|
Ahmet Erensoy
|
3.200,00 m2
|
2026/171
|
Eskicami
|
359/1
|
Hüseyin Arda
|
3.275,33 m2
|
2026/172
|
Kayı
|
0/773
|
Kerime Köşdere
Nazmi Köşdere
Niyazi Köşdere
Remzi Köşdere
|
5.000,00 m2
|
2026/173
|
Kayı
|
0/777
|
İbrahim Güneş
|
4.000,00 m2
|
2026/174
|
Kayı
|
0/1503
|
Alim Taşkın
|
460,69 m2
|
2026/175
|
Kayı
|
0/778
|
Nihal Deveci
|
27.500,00 m2
|
2026/176
|
Zafer
|
346/16
|
Hidayet Dağlı
|
5.352,97 m2
|
2026/177
|
Kayı
|
0/761
|
Metin Esen
|
4.900,00 m2
|
2026/178
|
Kayı
|
0/1491
|
Kamil Eral Önal
|
4.577,98 m2
|
2026/179
|
Kayı
|
0/779
|
Erdoğan Vural
Okan Çifçi
|
6.745,74 m2
|
2026/180
|
Kayı
|
0/725
|
Aydın Serdar
|
17.375,41 m2
|
2026/181
|
Kayı
|
0/798
|
Bülent Balaban
Ferit Balaban
Fethiye Balaban
Nesrin Belge
|
5.000,00 m2
|
2026/182
|
Kayı
|
0/774
|
Ali Ören
|
4.100,00 m2
|
2026/183
|
Kayı
|
0/1567
|
Gürel Güloğlu
|
9.299,23 m2
|
2026/184
|
Kayı
|
0/759
|
Emin Güneş
|
4.200,00 m2
|
2026/185
|
Kayı
|
0/797
|
Emin Güneş
|
4.100,00 m2
|
2026/186
|
Kayı
|
0/758
|
Hafize Mandıralı
|
4.600,00 m2
|
2026/187
|
Kayı
|
0/1501
|
Barlas Gültekin
Cengiz Aydoğdu
Çoşkun Gültekin
Ebru Kökcü
Ferdane Kırkaya
Gönül Karaağaç
Gülperi Sarıyaprak
Hüseyin Tuğrul Karakoç
Nevriye Gültekin
Şükran Doğan
Tuğba Toprak
Tuncay Karakoç
Yasemin Karavuş
Adnan Kırkaya
|
4.341,03 m2
|
2026/188
|
Kayı
|
0/1630
|
Hasan Karaevli
Rafet Karaevli
|
13.953,82 m2
|
2026/189
|
Kayı
|
0/760
|
Bülent Balaban
Ferit Balaban
Fethiye Balaban
Nesrin Belge
|
4.600,00 m2
|
2026/190
|
Kayı
|
0/783
|
Erim Atürek
Gülşah Atürek
Fazıl Atürek
|
36.805,78 m2
|
2026/191
|
Kayı
|
0/726
|
Süleyman Kayı
Şebnem Nalbantoğlu
Şencan Yücelsin
|
22.086,23 m2
|
2026/192
|
Kayı
|
0/782
|
Aydın Serdar
|
7.248,84 m2