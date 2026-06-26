T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/731

KARAR NO : 2026/339

Davacı TEİAŞ GENEL .MÜD. tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalı Şükrü ve Emine oğlu 13.06.1957 doğumlu Mehmet KANBUR'a mahkememiz gerekçeli kararının ve davacı tarafın istinaf dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

Ayrıntıları ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

Davanın KABULÜ ile;

1-a) Dava konusu Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Tatarlı Mahallesi, 102 ada, 94 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisinin 30/12/2025 tarihli rapor ve krokisinde (C) harfi ve gri renk ile gösterilen 176,71 m2'lik daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin toplam 24.879,57-TL olarak tespitine, bedelin hak sahiplerine tapu kaydındaki ve bilirkişi raporundaki payları doğrultusunda derhal ayrı ayrı ödenmesine, Anayasa Mahkemesi'nin 2022/83 Esas - 2023/69 Karar sayılı 05/04/2023 tarihli kararı ile dava tarihi olan 05/12/2025 tarihinden iş bu karar tarihi olan 12/03/2026 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz işletilmesine, bedelin tapu kaydındaki takyidatlar bedele yansıtılmak, ilgili vergi dairelerinden davalıların vergi borcunun banka tarafından sorulmak suretiyle ve davalılara tapu kaydı ve bilirkişi raporundaki payları oranında derhal ayrı ayrı ödenmesine, bu konuda ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,

b) Dava konusu Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Tatarlı Mahallesi, 102 ada, 94 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisinin 30/12/2025 tarihli rapor ve krokisinde (C) harfi ve gri renk ile gösterilen 176,71 m2'lik kısmının davacı idare lehine tapuda daimi irtifak hakkı tesisine ve tapuya kayıt ve tesciline,

2-Fen bilirkişisinin 30/12/2025 tarihli rapor ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

3-İİK. 28. Maddesi gereğince hüküm özetinin bir örneğinin Tapu Sicil Müdürlüğüne derhal gönderilmesine,

Dair; tescil yönünden yasa gereği kesin bedel yönünden HMK 345. Maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın ve davacının yerel mahkemenin anılan kararının aleyhe olan kısımlara itirazları, lehe usuli kazanılmış hakların dikkate alınarak/ korunarak kaldırılmasına karar verilmesine ilişkin istinaf dilekçesinin;

7201 sayılı tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince mahkememiz gerekçeli kararının ve davacı tarafın istinaf dilekçesinin iş bu ilanın yayım tarihini müteakip 7 gün sonunda adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihini müteakip iki hafta içinde istinaf ve cevap süresinin bulunduğu dahili davalı Mehmet KANBUR'a şerhli davetiye ve tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18/06/2026