T.C. TEKİRDAĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 2.11.2025 00:01:00
Sayı: 2024/212 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
TEKİRDAĞ ili, SÜLEYMANPAŞA ilçesi, ARAPHACI mah/köy, 47 Cilt, 21 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, MALİK ve NEFİYE kızı, 01/07/1908 Üsküp doğumlu, 14561324680 TC Kimlik no'lu RİHANE YILMAZ'ın mirasçısının bulunup bulunmadığı, mirasçısı var ise mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına ilişkin başvuruda bulunması rica olunur.18.09.2025
