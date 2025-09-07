T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/236 Esas 29.08.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Başmaslak Mevkii, 131 ada, 36 parsel sayılı taşınmazda hisse malik olarak görünen Hasan oğlu Hüseyin'in gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Başmaslak Mevkii, 131 ada, 36 parsel sayılı taşınmazda hisse malik olarak görünen Hasan oğlu Hüseyin isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 29.08.2025