T.C. TEKİRDAĞ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 12.09.2025 00:00:00
T.C. TEKİRDAĞ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN
DOSYA NO : 2023/160 Esas KARAR NO: 2024/205
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/03/2024 tarihli ilamı ilemaddesi gereğince verilen karar ve sunulan istinaf başvuru dilekçesi müşteki Bouazza ve Fatıma kızı, 23/12/1991 doğumlu KAOUTAR HABABI' ye tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.09.2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02291907