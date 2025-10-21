T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

T.C. TEKİRDAĞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

İl/İlçe/Mahalle Pafta/Ada/Parsel Alanı Cinsi Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli Tekirdağ/Muratlı/Muradiye F18C10C2B pafta / 276 ada / 145 parsel 290,73 m² Betonarme Dubleks Bina 5.380.000,00-TL 161.400,00-TL

1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Başkanlığımıza ait Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Muradiye Mahallesinde yer alan taşınmazın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif (açık artırma) usulü ve şartname esasları dahilinde satış ihalesi, 06.11.2025 perşembe günü saat 10:00 ‘da Başkanlığımız; 100. Yıl Mah. Atatürk Bulvarı No:122 Kat:5 İhale Salonu Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde yapılacaktır. İhale son başvuru tarih ve saati 06.11.2025 perşembe günü saat: 09:30 ‘dur. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) İhaleye girecek istekliler geçici teminat bedelini Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığı ‘na ait Ziraat Bankası Tekirdağ şubesi TR84 0001 0001 0667 8882 9550 06 Iban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini teklif dosyasında sunacaktır. Geçici teminatın banka mektubu şeklinde verilmesi halinde vade tarihi en az 05.01.2026 olmalıdır.

3) İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden ücretsiz olarak görebilir. Ancak ihaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının 500,00-TL bedel karşılığı satın alınması zorunludur. İhale dokümanını satın almayan istekli ihaleye katılamaz. Doküman bedeli Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığı ‘na ait Ziraat Bankası Tekirdağ şubesi TR84 0001 0001 0667 8882 9550 06 Iban nolu hesabına yatıracaktır.

4) İhaleye Katılabilme Şartları:

4.1. Gerçek kişi istekliler için;

a-) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),

b-) Onaylı nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi,

c-) Noter tasdikli imza beyannamesi,

d-) İstekli tarafından tüm sayfaları imzalanmış şartnamenin bir örneği,

e-) Geçici teminat makbuzu veya en az 05.01.2026 vade tarihli banka teminat mektubu,

f-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 500,00 TL’lik banka makbuzu,

g-) Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

h-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

i-) Şartnamenin 6. Maddesine uygun şekilde düzenlenmiş kapalı zarf içinde teklif mektubu,

4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a-) Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

b-) Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,

c-) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d-) İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

e-) Geçici teminat makbuzu veya en az 05.01.2026 vade tarihli banka teminat mektubu,

f-) Oda kayıt belgesi,

g-) İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından tüm sayfaları imzalanmış şartnamenin bir örneği,

h-) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

ı-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 500,00 TL’lik banka makbuzu,

i-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.

k-) Şartnamenin 6. Maddesine uygun şekilde düzenlenmiş kapalı zarf içinde teklif mektubu.

4.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları için;

Tüzel kişilerden istenilen (d) (e) (g) (ı) maddelerinde belirtilen belgeler.

5) İhaleye katılacak istekliler tekliflerini 06.11.2025 perşembe günü, saat 09:30’a kadar Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı – İhale Birimi ‘ne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda meydana gelebilecek gecikme veya hatalı teslim gibi hususlarda tüm sorumluluk istekliye aittir.

6) Satışı yapılan taşınmazın tapu devri ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Satış bedelinin tamamı alıcı tarafından peşin olarak ödenecektir. İhale bedeli üzerinden %20 oranında KDV tutarı ayrıca Vergi Dairesi ‘ne alıcı tarafından peşin ödenecektir. Taşınmaz satışı ile ilgili oluşacak tüm KDV, resmi ihale pulu, vergi, damga vergisi, resim, tapu alım satım harcı vb. masraflar alıcıya aittir.

7) İhale kararı karar tarihinden itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesi gereğince; en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde taşınmazın ihale bedelini peşin olarak Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait: Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesinde bulunan TR84 0001 0001 0667 8882 9550 06 ıban no’lu hesabına yatıracaktır.

8) Bu ihaleye yabancı istekliler katılamaz.

9) İş bu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.

10) İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.