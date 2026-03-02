T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/95 Esas

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

VEKİLİ : Av. MURAT DAĞ -

DAVALILAR :

1- ADNAN POLAT-

2- HATAYİ POLAT-

3- HÜSEYİN POLAT-

4- MAKBULE TEPELİ-

5- CANAN TEPELİ

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

DAVA TARİHİ : 10/09/2024

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİ : CANAN TEPELİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2024/95 Esas sayılı dosyasında; davacı TEDAŞ tarafından davalılar aleyhine açılanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) konulu davada, davalının yurtdışındaki adresine yapılan tüm tebligat girişimlerine rağmen adresinin tespit edilememesi ve tebligat yapılamaması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/04/2026 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere i-lanen tebliğ olunur.