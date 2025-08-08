T.C. TERME KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

T.C.TERME MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ŞATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA NO İL/ ilçe MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM DAİRE PROJE ALANI DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ 1 SAMSUN/ TERME FENK 276 81 854,21 m² 33/260 MESKEN 4 19 536 m² 7+1 8.973.190,81TL 900.000,00TL 20.08.2025 10:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarında Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Terme Hükümet Konağı binasında Terme Milli Emlak Müdürlüğünde Teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Müdürü Odasında Yapılacaktır.

2- İhaleye Katılacak isteklilerin;

a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri (tedavüldeki Türk Parası , mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresi/ teminat mektupları (teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibraz gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise. bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satı değerleri esas alınır.)]

b) Gerçek kişilerin: yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı 'fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,

c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan. 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza/ sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini.

d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,

e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri.

f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b). (e) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri. İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi , resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu , satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş (5) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulamaz.

4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde idarece , tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

5- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı Makamının 17.07.2025 tarihli ve 4120425 sayılı olurları gereğince Terme Malmüdürlüğü muhasebe ve saymanlık hizmetlerinin Samsun Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülmesi uygun görüldüğünden Hükümet Konağındaki vezne kapanmış olup nakit tahsilat yapılamamaktadır. İhaleye ilişkin yatırılacak bedeller (geçici teminat, Satış bedeli, taksit ödemesi vb.) Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Milli Emlak Müdürlüğümüzden temin edilecek Hazine hesabına ait Banka IBAN numarasına yatırılarak muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir. Bedellerin yatırılmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek durumdan ( gecikme, bedelin ilgili olduğu ihale bilgisinde yanlışlık, yanlış hesap numarası, banka, sistem ve hizmetlerde yaşanan sorunlar vs.) İdaremiz sorumlu değildir. Banka IBAN numarasına yatırılmış olan tutarlara ilişkin ödeme belgesinin onaylı suretinin idaremize ibrazı gerekmektedir.

7- İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Terme Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

8- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiz ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9- Satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak;

-5 Milyon TL.ye kadar olan kısım için %1(yüzde bir)

-5 Milyon TL.den 10 Milyon TL.ye Kadar olan kısım için %0,5 (binde beş)

-10 Milyon TL.yi aşan kısım için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında Döner Sermaye Bedeli alınacaktır.

10- Haklarında halen ihaleden yasaklama karan bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir, faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

12- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

13- İhalelere ilişkin bilgiler Terme Hükümet Konağı Binası 2. Katta hizmet vermekte olan Terme Milli Emlak Müdürlüğünde, Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Web sitesinde ve www.milli emlak.gov.tr adresinde görülebilir.

İrtibat Tel: 0(362) 876 21 93 İLAN OLUNUR.