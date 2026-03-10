T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/215 Esas

2025/215 Esas Seher Tamer adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi İbni MelekMahallesi 711 ada 25 parselparsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.842,00 m²'lik kısmının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasınakarar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi İbni MelekMahallesi 711 ada 25 parselparsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.842,00 m²'lik kısmı için 1.961.905,35TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur.25.09.2025