T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/174 Esas

2025/174 Esas Mehmet KARATAŞ adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi İbni Melek mahallesi 711 ada 14 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.234,05 m²'lik kısmının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi İbni Melek Mahallesi 711 ada 14 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.234,05 m²'lik kısmı için 1.266.855,92 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 24.09.2025