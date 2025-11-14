T.C. TİRE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TİRE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/2403 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2403 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 1549 Ada, 352 Parsel, 2. Kat 5 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm

Dosyada yer alan 29/09/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Taşınmaz Faik Tokluoğlu Bulvarı ile İnci sokak kesişiminde köşe konumludur. Cumhuriyet Meydanına 780 metre,Gölete 760 metre, Devlet hastanesine 775 metre mesafededir. Şehir merkezin eve Sosyal ve kültürel alanlara, diğer kamu kurum ve kuruluşlara, alış veriş merkezlerine yakın konumdadır. Belediye hizmetlerinden tam faydalanmaktadır.

TAŞINMAZIN GENEL ÖZELLİKLERİ:

Ana taşınmaz olan 1549 ada 352 parsel üzerinde Bir bodrum, Zemin + dört Normal Katlıbetonarme bina bulunmaktadır. Binayaklaşık 27 yıllıktır.

Bağımsız bölüm özellikleri: Belediyesinden gönderilen projesi ve belgelerinegöre2.kat (ara kat), 5 Bağımsız bölümünbrüt alan 130 m2, net alan 103,50 m2 olarak bildirilmiştir. Daire 3 oda bir salon mutfak, banyo, WC, hol veüç balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dış kapı çelik, salon, odalar, mutfak yerleri laminant parke, ıslak hacimler seramik kaplıdır. Banyoda duş kabini bulunmaktadır. Mutfakta tezgah üstü ve altı hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Mutfak tezgahı mermer olup ankastre seti mevcuttur. Isınma doğalgaz/kombi ile sağlanmaktadır. Asansör vardır. Aydınlık, geniş ve üç cephelidir.

Emsallere göre yapılan kıymet takdirinin piyasa rayicine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Kıymet takdiri yapılan bina ve daireye ait Yapı ruhsatı, Yapı Kullanma İzin belgesi ve proje bilgileri:

* Yapı Ruhsatı 08.031996 tarih 227/20 nolu

* Ek Yapı Ruhsatı 08.05.1996 tarih 227/41 no.lu

* Binada bulunan bodrum kat depo için ilave Yapı Ruhsatı10.11.2009 tarih 275/2 no ile

* Yapı Kullanma İzin Belgesi 04.10.1999 tarih 203/23 ile alınmış olduğu incelenmiştir.

* Brüt:130m² net:103,50m² dir.

Adresi : Hürriyet Mah. İnci Sk. No:2 D:5 Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 845 m2 ana taşınmaz

Arsa Payı : 80/670

İmar Durumu : Tire Belediyesinin2025- 93108 sayılı yazılarında ?1/1000 lik Uygulama İmar Planı'mızda Ayrık nizam 5 kat (TAKS:0.30 , KAKS:1.50) konut imarlı yapı adasında bulunmaktadır.? denilmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.