T.C. TİRE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. TİRE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/3347 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3347 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Tire İlçe, Dağdere Mahalle, Melma Çukuru Mevkii, 156 Ada, 2 Parsel, 22.581,61 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Dosyada yer alan 12/01/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Taşınmazın Özellikleri:

Taşınmaz etrafı tel örgü ve kısmen taş duvar ile çevrili,üzerinde incir ceviz ve muhtelif ağaçlar ilebir adetyaklaşık 50,00m²?lik tek katlı bağ evi ve bir adet yaklaşık 52,00m² depo bulunmaktadır.Taşınmaz içindeki yapılardan tek katlı bağ evi yaklaşık20 yıllık ve deponun da yaklaşık 5 yıllık olduğu değerlendirilmiştir. Yığma tarzda yapılan binalar kiremit çatılı, sıvalı boyalıdır. Elektrik ve suyu bulunduğu anlaşılmaktadır. Kadastral yolu vardır. Eğimli arazi yapısındadır.

Zirai yönden değerlendirme :Taşınmaz mevcut durumu itibariyle içerisinde 20 yaşlarında 12 adet ceviz 15 yaşlarında 1 adet kaysı 8 yaşlarında1 adet şeftali8 yaşlarında 1 adet erikve parselin kalan kısmında 15-20 yaşlarında kapama incir bahçesi şeklindedir. Taşınmaz meyilli olup sulanabilir nitelikte veelektrik bulunmaktadır. Dikili tarım arazisi konumdadır.

Adresi: Dağdere Mah. 156 Ada, 2 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü: 22.581,61 m2

Arsa Payı: 1/1

İmar Durumu: Tire Belediyesinin2025- 99455 sayılı yazılarına göre:?Dağdere mahallesi, 156 ada 2 parsel numaralı incir bahçesi niteliğindeki taşınmaz ve 154 ada 1 parsel numaralı cevizlik niteliğindeki taşınmaz, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planımız dışında kalmakta olup İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında, tarım alanında yer almaktadır.? denilmektedir.

Kıymeti: 15.786.606,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Tire İlçe, Dağdere Mahalle, Sakaroğlan Mevkii, 154 Ada, 1 Parsel, 2.454,23 m2 yüzölçümlü taşınmaz

Dosyada yer alan 12/01/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Taşınmazın Özellikleri:

İki yol arasında kalan taşınmazın üzerindeincir ağaçlaru bulunmakta ulaşımı asfat yolla sağlanmakta, kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Eğimli arazi yapısındadır.

Ziraat Yönünden Değerlendirme:Taşınmaz mevcut durumu itibariyle içerisinde 8-9 yaşlarında incir ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz meyilli olup içerisinde sulama suyu ,elektrik bulunmamaktadır. D ikili tarım arazisi konumdadır.

Adresi: Dağdere Mah. 154 Ada, 1 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü: 2.454,23 m2

Arsa Payı: 1/1

İmar Durumu: Tire Belediyesinin2025- 99455 sayılı yazılarına göre:?Dağdere mahallesi, 156 ada 2 parsel numaralı incir bahçesi niteliğindeki taşınmaz ve 154 ada 1 parsel numaralı cevizlik niteliğindeki taşınmaz, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planımız dışında kalmakta olup İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında, tarım alanında yer almaktadır.? denilmektedir.

Kıymeti: 1.350.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:25 / Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:25 / Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.