T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN'DEN

Mahkememizin 2025/582 E. sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Karşıyaka Mah. 1779 ada 20 parsel sayılı taşınmaz olduğu malikinin Faruk Sarıer olduğu, -Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat İl Özel İdaresi olduğu,-Malikinin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat İl Özel İdaresi yöneltilmesi gerektiğini,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur.