Yayınlanma 6.09.2025 00:00:00
T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/171 Esas
Davacılar tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (zilyetliğe dayalı) davasında verilen ara karar gereğince;
Davaya konu Tokat ili Merkez ilçesi Geyras mahallesi 772 ada 13 parsel sayılı taşınmaz davacılar Birsel Yurtyeri, Fikri Ulaşer, Gökhan Ulaşer, Necla Çalışkan,Nural Uçaroğlu, Remzi Ulaşer, Remziye Uçkun ve Şakire Ulaşer adına TMK 713 md tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/171 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
