T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2026/155 esas sayılı dava dosyasında; dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Ulucami Mahallesi 324 ada, 16 Parsel nolu taşınmaz olduğu, Malikinin Mustafa Kaya ve Tokat Belediyesi olduğu,

Mahkememizin 2026/156 esas sayılı dava dosyasında; dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Ulucami Mahallesi 225 ada, 34 Parsel nolu taşınmaz olduğu, Malikinin Veli kızı Ezbiye ve Abdi oğlu Kazım olduğu,

Mahkememizin 2026/157 esas sayılı dava dosyasında; dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Ulucami Mahallesi 225 ada, 31 Parsel nolu taşınmaz olduğu, Malikinin Rıza Taş ve Tokat Belediyesi olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat Belediye Başkanlığı olduğu,

-Maliklerin/kayyumun tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,

-Açılacak davalarda husumetin davacı Tokat Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

-Davalılar/kayyumun tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 27/04/2026