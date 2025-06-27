T.C. TOKAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/45 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı veraset belgesi taleple dava dosyasında, Davacı vekili Av. Mehmet Can tarafından müteveffa Tatarhan'ın veraset belgesini talep etmiştir.

Nüfus kayıtları celp edilmiş, nüfus müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda müteveffa TATARHAN'ın mirasçılarının tespit edilemediği anlaşılmıştır.

4721 sayılı Medeni Kanunun 594.maddesi gereği veraset belgesi talep edilen Tokat İli, Niksar İlçesi, Yeşilhisar (Abdalkolu) köyü nüfusuna kayıtlı Besim ile Hanife'den olma, Kafkas 1240 (1824) doğumlu, muris Tatarhan (Coşkun) 'un mirasçıları bulunamadığından mirasçı olduğunu iddia edenlerin duruşmanın atılı bulunduğu 23/09/2025 tarihine kadar mahkememize müracaatları, 1 ay ara ile 2 defa ilan yapılacağı, son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri, müracaat eden olmadığı halde adı geçenin mirasçısının Hazine kabul edileceği hususu İLAN olunur.06.05.2025