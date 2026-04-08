T.C. TOKAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TOKAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas: 2024/312 Karar: 2025/480

Mehmet ve Yeter oğlu, 10/05/2000 AKÇADAĞ doğumlu Osman Taha YILMAZ hakkında "Kadına Karşı Tehdit, Hakaret, Kadına Karşı Basit Yaralama" suçlarından açılan kamu davasında, Tokat 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/10/2025 tarih ve 2024/312 Esas, 2025/480 karar sayılı kararı ile hakaret ve kadına karşı tehdit suçlarından açılan kamu davasında sanığın beraatine karar verildiği, kadına karşı basit yaralama suçundan açılan kamu davasında neticeten 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına karar verildiği,

Tüm aramalara rağmen Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği gerekçesi ile kararın 7201 Sayılı yasanın 28/1. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7499 sayılı yasayla değişik CMK'nın 273/1 maddesi gereğince tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde verilen kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.