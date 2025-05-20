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T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/72

DAVALI :ENGİN BAHADIR-T.C Kimlik No:70888103230

Davacı Hüseyin Bahadır vekili Av. Ömer Faruk Kuleintarafından 21/10/2024 tarihinde, davalılar aleyhine Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasınınaçıldığı ve Trabzon İli Tonya İlçesi Kaleönü Mahallesinde kain 612 ada 4 parsel üzerindeki 2 katlı kargır ev 1 adet prafatik ev, 1 adet serenter ve 1 adet kulübenin müvekkil Hüseyin Bahadır'aait olduğunun muhdesat aidiyetinintespitine ve müvekkil adına tapuya yazılmasına, keşif ile belirlenecek değer tespiti ile harcıntamamlattırılmasına yapılacak olan yargılama giderlerinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Davalı 70888103230 T.C Kimlik Numaralı, Salih ve İfaket oğlu 1981 doğumlu Engin Bahadır'a bütün araştırmalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle usulüne uygun tebligat yapılamadığından dava dilekçesinin özeti ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşması 24/06/2025 günü saat 11:05'te mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. 6100 Sayılı HMK'nun 139'uncu maddesi gereğince; ön inceleme duruşma tarihine kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadecetaraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyentarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkememize sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına kadar verileceği hususları, dava dilekçesi özeti ve ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçmek ve ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.