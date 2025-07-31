T.C. TONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/1 Tereke

Müteveffa Ordu ili, Ünye ilçesi, Pelitliyatak Mah/köyü, Cilt:73, Hane:23 'de nüfusa kayıtlı, Cavit ve Gülseren'den olma, 22/04/1996 Ünye doğumlu, 15521769466 T.C. Kimlik Numaralı olup, Önder ÖZTÜRK 17/01/2025 tarihinde vefat ettiğinden, terekesinin tespiti talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklılarının TMK'nın ilgili maddesi gereğince 1 ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklarının vesaikleri ile birlikte bildirmeleri, bildirmeyenlerin süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği hususları ilan olunur. 09/07/2025