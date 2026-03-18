T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2014/219 Esas

Davacı Güher Battal vekili tarafından aleyhinize açılan İzmir ili, Torbalı ilçesi, Muratbey mahallesi, 416 ada 323 ve 324 parselde kayıtlı taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksim suretiyle mümkün olmadığı takdirde ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile dava açıldığı, mahkememizce yapılan keşif sonunda bilirkişiler tarafından sunulan rapor ile taşınmazların aynen taksiminin mümkün olmadığı, İvaz ilavesi ile dahi ifrazının mümkün olmadığı, ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği yönünde görüş bildirildiği ancak davalılardan GÜLSEREN WASSERMANN'a bilirkişi raporunun tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporu yukarıda özetlenmiş olup, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.