T.C. TORBALI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.TORBALI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.40854934-2024/474-Ceza Dava Dosyası 05.11.2025

Arif ve Beyaz oğlu 1985 İzmir doğumlu ALİ DEMİR hakkında mahkememizin 2024/474 Esas - 2025/197 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;

04/04/2023 tarihinde katılan Sinem Fidan'a karşıişlemiş olduğu tehdit ve hakaret suçlarından beraatine, ısrarlı takip suçundan neticeten verilen 10 ay hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş,

Sanık vasisi Av.Özer Umutcan Kızıl tarafından 30/06/2025 tarihli istinaf dilekçesi mahkememize sunulmuştur.

Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içerisinde içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup istinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek istinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği, yine sanık vasisi tarafından verilen istinaf dilekçesine karşı beyanlarını iki hafta içerisinde mahkememize sunabileceği hususu,

İlanen duyurulur.