T.C. TOSYA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/89 Esas

DAVALI: 1-FURKAN SELÇUK DAĞ(T.C. No:42064649566)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 vd. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere iki hafta içinde HMK 122-126-128-129. maddedeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma günü: 13/01/2026 günü saat: 10:00'da ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.