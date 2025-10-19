T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/99 Esas

DAVALI: GYULTEN İSMAİLOVA AHMEDOVA-05/04/1971 Omurtag doğumlu- Kaymet Kasımova Hyuseınova ve Ismaıl Mehmedov Hyuseınov kızı.

Davacı Haydar Yılmaz ile davalı Gyulten İsmailova Ahmedova arasında mahkememizde görülen boşanma davasının yapılan yargılamasında; belirlenen 10/12/2025 günü saat 09.00'da yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ilanen tebliğ olunur.