T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/1300 Esas

DAVALILAR: CEVAT SOYLU-64951222102

Davacı vekilleri Av. Ali Fidan, Av. Yunus Tortumlu, Av. Ezgi Şahin tarafından mahkememize sunulan 22/12/2020 tarihli dava dilekçesinde; " Müvekkil Değirmencilik A.Ş'nin Cevat Soylu'dan olan faiz ve ferileri hariç 34.925,00 TL alacağını tahsil edememesi nedeniyle başlattığı icra takibi dolayısıyla Kayseri Genel İcra Müdürlüğü’nün 2019/18998E. sayılı takip dosyasından gönderilen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmemiş ve takip kesinleşmiştir. Bunun üzerine borçlunun; Trabzon İli Arsin İlçesi Örnekköy Mahallesi Çalışkanlar Mevkii 145 Ada 3 Parsel kayıtlı bulunan taşınmazın (fındık bahçesi) üzerindeki miras payına haciz konulmuştur. Hacze konu taşınmaz, borçlunun miras bırakanından kalan bir taşınmaz olup borçlu tarafın olumsuz ve kötü niyetli davranışları nedeniyle miras paylaşımında çıkan sorunlar sebebiyle uzun zamandır iştirak halinde mülkiyet niteliğini devam ettirmekte; taraflar arasında yaşanan ihtilaflar nedeniyle taksim gerçekleştirilememektedir. Müvekkilimiz borçluya, taşınmazın paylaşımı sonrası düşecek payın satımı ile alacağını tahsil etme imkanı bulacak olup bu çerçevede Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/706 E. 2020/787 K. sayılı dosyası üzerinden ortaklığın giderilmesi davası açmak için yetki belgesi de almış bulunmakta olup söz konusu belge dilekçemiz ekinde yer almaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2003/6-514 E., 2003/512 K., 24.09.2003 T. “Ortaklığın giderilmesi davasında dava hakkı kural olarak malik olan paydaş ya da elbirliği ortağına aittir. Bu kuralın istisnası alacaklı durumunda olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin dava açabilmeleridir. Mirasçılardan birinden alacağı olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi bu alacağın tahsili amacıyla, terekeye dahil bulunan taşınır veya taşınmaz malların, paylaşma ya da satış suretiyle ortaklığın giderilmesi için dava açabilir. Böyle bir durumda davanın açılabilmesi için; borçlu mirasçının hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması, borçlu mirasçı aleyhine bir icra takibi yapılmış olması ve takibin sonuçsuz kalması gereklidir.” kararıyla da haklılığımız ortadadır. Bu nedenle yukarıda tapu kaydı verilen ve müvekkilim tarafından haciz konulan iştirak halinde mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde borçlu Cevat Soylu'ya düşecek paydan alacağın tahsilini sağlamak üzere ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, taşınmazların satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini," talep ettiği anlaşılmış olup, tarafınıza bugüne kadar kayıtlı adreslerinizden tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle;

6100 sayılı HMK’nın 318. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masrafı yatırmanız aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur hususu İLANEN tebliğ ve ihtar olunur. 16/11/2023