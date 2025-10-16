T.C. TRABZON 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. TRABZON 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2022/22 SATIŞ
Satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon İl, Ortahisar İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, 4148 Ada, 4 Parsel, Adresi: Subaşı Mahallesi, Şubaşı Cami Altı Küme Evleri 4148 Ada 4 Parsel Ortahisar / TRABZON, Yüzölçümü : 4.664,14 m2,
Kıymeti: 7.589.731,86 TL,
KDV Oranı: %20,
Damga Vergisi Oranı: ‰5,69,
Tapu Alım Harcı: ‰ 20,
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde bulunan H:20/11/1963 H.S:1507 20/11/1963 - 3434 ile satılacaktır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 10:27 --Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:27 -- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:27
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon İl, Ortahisar İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, 4148 Ada, 5 Parsel, Adresi: Subaşı Mahallesi 4148 Ada 5 Parsel Ortahisar /TRABZON, Yüzölçümü:1.589,07 m2 Kıymeti: 1.587.480,93 TL,
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 11:37--Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 11:37
2.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 11:37 --Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 11:37
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon İl, Ortahisar İlçe, SUBAŞI Mahalle/Köy, 4150 Ada, 79 Parsel, Adresi : Subaşı Mahallesi 4150 Ada 79 Parsel Ortahisar / TRABZON Yüzölçümü : 3.594,59 m2 Kıymeti: 3.590.995,41 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 13:39 -- Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:39
2.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 13:39 Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 13:39
*Tüm taşınmazların ortak özellikleri: Arsa Payı : Tam, İmar Durumu: İnşaat tarzı Köy yerleşik alanında kalmaktadır. Damga Vergisi Oranı: ‰5,69 ,Tapu Alım Harcı :‰ 20