T.C. TRABZON 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2020/296 07.10.2025 İLANEN TEBLİGAT

Tengo ve Hatuna oğlu 19.12.1991Gürcistan doğumlu, Gürcistan uyruklu sanık Gogita Kukuladze hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29.03.2018 tarih ve 2018/5004 soruşturma, 2018/1769esas, 2018/1276 iddianame numaralı iddianamesi ile 06.03.2018 tarihinde işlemiş olduğu bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan (TCK.m 142/2h.2, 53) mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda mahkememizin 24.10.2024 tarih 2020/296 esas, 2024/825 karar sayılı ilamı ile sanığın eylemine uyan TCK’nın 142/2-h maddesi uyarınca 5 yıl cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29. ve 30. Maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tabliğ edildiği tarihten itibaren2 haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf yasa yolu açık olmak üzere kararı istinaf edebileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yetire getirileceği ilanen tebliğ olunur.