T.C. TRABZON 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

DOSYA NO: 2017/539 14.05.2026

Vilademir ve Natalie kızı, 1976 doğumlu, Ukrayna uyruklu sanık Iryna VDOVENKO hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.11.2017 tarih ve 2017/13311soruşturma, 2017/4013 esas, 2017/2951 iddianame numaralı iddianamesi ile 12.09.2017 tarihinde basit yaralama suçundan (TCK.nın286/2,53/1,) mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda mahkememizin12.03.2026 tarih, 2017/539 Esas, 2026/156 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında olağan zaman aşımı nedeniyle TCK’nın 66/1- ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE karar verildiği, kovuşturma ve soruşturma aşamasında tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçene7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29. ve 30. Maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren2 haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf yasa yolu açık olmak üzere kararı istinaf edebileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yetire getirileceği ilanen tebliğ olunur.