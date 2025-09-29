T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/162 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 126 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 6,25 m² mülkiyet ve 570,05 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: CUMA ALİ ERÇİK, EMİNE ATASEVER, FATMA ERÇİK, GÜRSEL ERÇİK, HASAN HÜSEYİN ERÇİK, İSMAİL ERÇİK

ESAS NO: 2025/163 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 126 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 6,22 m² mülkiyet ve 786,97 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: ADEVİYE ERGÜL, AYFER DOĞANER, DOĞAN ERTAN, ERTUĞRUL ERTAN, HACI ALİ ERTAN, HALİL ERTAN, HANİFİ ERTAN, HATİCE ÇALKICI, İBRAHİM ERTAN, MİYASE ERTAN, MUAMMER ERTAN, NURŞEN BANİ, OSMAN ERTAN, SADEGÜL KURT, SANİYE DAĞITAN, SERDAR ERTAN

ESAS NO: 2025/164 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 126 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 9,28 m² mülkiyet ve 727,52 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: ARİFE ASLANTAŞ , İKBAL BANİ, KERAM DOĞANER, SEZAR DOĞANER, ŞERİFE TONEL, YALÇIN DOĞANER

ESAS NO: 2025/165 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 127 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 5,29 m² mülkiyet ve 950,79 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: ALİ ERÇİK, ELİFE BAŞIBÜYÜK, FATMA ERÇİK, FERİYE DOĞANER, FİLİZ ERÇİK, HATİCE ÇAKAS, KADER ERÇİK, MURAT ERÇİK, MUSTAFA ERÇİK, SAFİNAZ İNALÖZ,SELAHATTİN ERÇİK

ESAS NO: 2025/167 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 127 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 5,29 m² mülkiyet ve 552,49 m² irtifak hakkı

DAVALI: AHMET ATASEVER

ESAS NO: 2025/168 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 127 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 909,12 m² irtifak hakkı

DAVALI: MUSTAFA BAYTİMUR

ESAS NO: 2025/169 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 128 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 9,68 m² mülkiyet ve 926,46 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: AHMET BAYTİMUR, DURDU BAYTİMUR, RAHMA BAYTİMUR

ESAS NO: 2025/170 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 131 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 5,29 m² mülkiyet ve 627,16 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: AKSEN ŞİMŞEK, ALİ VARİYENLİ, ERSİN DALFESOĞLU, ESEN DALFESOĞLU, EVSAN DALFESOĞLU, FADIMA SÖYLEMEZ, HACI ALİ VARİYENLİ, KAZIM VARİYENLİ , SEVİM BOĞATEKİN, ZEKİ VARİYENLİ

ESAS NO: 2025/171 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 131 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 216,14 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: ADNAN İNALÖZ, AYDIN İNALÖZ, AYHAN İNALÖZ, CAHİDE ERÇİK, GÜMÜŞ İNALÖZ, MESUDE ORTAÇ, SEYFETTİN İNALÖZ, SEYHAN İNALÖZ

ESAS NO: 2025/172 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 131 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 4,84 m² mülkiyet ve 650,78 m² irtifak hakkı

DAVALI: HALİME BURAK

ESAS NO: 2025/173 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 132 ada 19 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 7,29 m² mülkiyet ve 808,17 m² irtifak hakkı

DAVALI: MEHMET ERTAN

ESAS NO: 2025/174 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 132 ada 20 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 7,29 m² mülkiyet ve 311,86 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: ADEM BAYTİMUR, ESABİL BAYTİMUR, FAZİLET GÖRGÜLÜ, HAKKI BAYTİMUR, HALİL BAYTİMUR, HASİBE BEKTAŞ, MUHAMMET BEKTAŞ, MURAT BEKTAŞ, NESLİHAN TÜRKMEN

ESAS NO: 2025/175 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 132 ada 18 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 617,09 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: AHMET ASLANTAŞ, DURDU ASLANTAŞ, FEVZİ UZKAŞ, KADİR ASLANTAŞ, OKTAY ASLANTAŞ

ESAS NO: 2025/176 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 132 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 565,16 m² irtifak hakkı

DAVALI: MULLA OSMAN

ESAS NO: 2025/177 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 132 ada 17 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 299,56 m² irtifak hakkı

DAVALI: EMİNE ATASEVER

ESAS NO: 2025/178 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 132 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 11,54 m² mülkiyet ve 1181,36 m² irtifak hakkı

DAVALI: GÜLSEN TEKOL

ESAS NO: 2025/179 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 132 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 6,25 m² mülkiyet ve 725,36 m² irtifak hakkı

DAVALI: CUMA BOĞATEKİN

ESAS NO: 2025/180 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 132 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 101,64 m² irtifak hakkı

DAVALI: FATMA ATASEVER

ESAS NO: 2025/181 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 144 ada 35 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 4,41 m² mülkiyet ve 967,93 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: NAİM İNALÖZ, NEDİM İNALÖZ, NEJDET İNALÖZ

ESAS NO: 2025/183 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 144 ada 36 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 8,92 m² mülkiyet ve 691,63 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: AHMET KADİR ORTAÇ, FERAMİL ORTAÇ, HÜSEYİN ALTUĞ ORTAÇ, LÜTFİ ORTAÇ, NESİBE ORTAÇ, ŞÜKRAN ORTAÇ

ESAS NO: 2025/184 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Doğanlı Mah. 133 ada 42 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 5,29 m² mülkiyet ve 35,59 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: FADİME ORTAÇ, FEFİYE ORTAÇ, FEHMİ ORTAÇ, GÜLSEREN ORTAÇ, HATİCE ORTAÇ, NECMETTİN ORTAÇ

ESAS NO: 2025/185 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Akpınar Mah. 168 ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 17,81 m² mülkiyet ve 1818,51 m² irtifak hakkı

DAVALI: FARİTTİN URUŞ, GÜLHAN YILDIZ, TÜLEY BAYANDUR

ESAS NO: 2025/186 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Akpınar Mah. 168 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 5,29 m² mülkiyet ve 646,41 m² irtifak hakkı

DAVALI: HAKAN NARMAN

ESAS NO: 2025/187 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Akpınar Mah. 168 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 4,83 m² mülkiyet ve 647,69 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: GÜZİDE NARMAN, GÜZİDE NARMAN, HUSAMETTİN NARMAN, HÜLYA NARMAN, İREM KÖYMEN, NESRİN NARMAN, ŞABAN NARMAN

ESAS NO: 2025/188 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Akpınar Mah. 168 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 0,46 m² mülkiyet ve 735,71 m² irtifak hakkı

DAVALI: DURAN AKYALÇIN

ESAS NO: 2025/189 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Akpınar Mah. 168 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 6,75 m² mülkiyet ve 656,98 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: ERSİN ULUÇ, ESEN ULUÇ, HÜLYA ULUÇ, MÜZEYYEN ULUÇ AYDEMİR, RABİA ULUÇ, ZAFER ULUÇ

ESAS NO: 2025/191 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Akpınar Mah. 168 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 193,82 m² irtifak hakkı

DAVALI: ALİ SAPMAZ

ESAS NO: 2025/192 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Akpınar Mah. 168 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde140,43 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: HACER ÜRESİN, MAHMUT DUMRUL, RECEP DUMRUL, SAVAŞ DUMRUL, YALÇIN DUMRUL

ESAS NO: 2025/193 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Damlalı Mah. 104 ada 23 parsel sayılı taşınmaz üzerinde98,72 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: AHMET BÜRCÜ, FERİDE BÜRCÜ, HASAN BÜRCÜ, HATİCE GÖDEER, MUSTAFA BÜRCÜ, RAHİME İNCİ, RAMAZAN BÜRCÜ, TÜRKAN BÜRCÜ, ÜMÜSÜ BÜRCÜ

ESAS NO: 2025/194 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Damlalı Mah. 103 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 7,36 m² mülkiyet ve 619,47 m² irtifak hakkı

DAVALI: İBRAHİM BÜYÜKHAN

ESAS NO: 2025/195 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Damlalı Mah. 103 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 6,3 m² mülkiyet ve 1074,93 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: CUMA BÜYÜKHAN, EŞE AKTUĞ, FATMA BÜYÜKHAN, HASAN BÜYÜKHAN, MUSTUK BÜYÜKHAN, ÖMER BÜYÜKHAN, ŞADİYE BÜYÜKHAN, ŞEMSİ BÜYÜKHAN

ESAS NO: 2025/196 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Damlalı Mah. 103 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 0,25 m² mülkiyet ve 1094,26 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: AYSUN KEÇE, CUMA ALİ BÜYÜKHAN, ESİN AHISKALI, FADİME BÜYÜKHAN, GÜLLÜ BİLİR, ÜMÜT BÜYÜKHAN

ESAS NO: 2025/197 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Damlalı Mah. 103 ada 18 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 15,87 m² mülkiyet ve 2506,01 m² irtifak hakkı

DAVALI: HASAN BÜYÜKHAN

ESAS NO: 2025/198 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Damlalı Mah. 103 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 6 m² mülkiyet ve 295,44 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: ABDÜLGAFFAR BÜYÜKHAN, AHMET BÜYÜKHAN, AHMET BÜYÜKHAN, ALİ DİKMEN, ALİ VELİ BÜYÜKHAN, ALİ ZENGİN, ALİKE BÜYÜKHAN, AYDIN BÜYÜKHAN, AYŞE ALCI, AYŞE BÜYÜKHAN, BARAT HOCA UBAY, BEKİR ZENGİN, BENSU BİLİR, ELİFE UYGUN, EMİNE BİRER, EMİŞ SOYARSLAN, EŞE ERTAN, FADİME SOYARSLAN, FARUK BÜYÜKHAN, FATMA ATAN, FATMA ÖZÖN, FATMA ZENGİN, FEVZİYE BÜYÜKHAN, GİZEM ÖZTÜRK, GÜLİSTAN BÜYÜKHAN, HABİBE ZENGİN, HALİL BÜYÜKHAN, HALİS BÜYÜKHAN, HATİCE BÜYÜKHAN, HÜSEYİN BÜYÜKHAN, HÜSEYİN DİKMEN, İBRAHİM ÖZTÜRK, İSMAİL BÜYÜKHAN, İSMET BÜYÜKHAN, KAHRAMAN DİKMEN, MAHMUT BÜYÜKHAN, MEHMET DİKMEN, MERYEM SOYARSLAN, MUSTAFA ZENGİN, MÜKER BÜYÜKHAN, MÜŞERREF İLASLANER, NECATİ ÖZTÜRK, ÖMER UBAY, RECEP BÜYÜKHAN, SEHER İLGİN, SELVİ KELLNER, SÜLEYMAN BÜYÜKHAN, SÜMEN ERDOĞAN, TAHSİN DİKMEN, TAYFUN ATAŞ, TURGUT BÜYÜKHAN, VELİ BÜYÜKHAN, YUSUF ATAŞ, ZEDEH ZENGİN

ESAS NO: 2025/199 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Koçcağız Mah. 111 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 12,49 m² mülkiyet ve 31,66 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: DÜLGER ALTUNOK, HÜSEYİN ALTUNOK

ESAS NO: 2025/200 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Koçcağız Mah. 103 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 323,9 m² irtifak hakkı, Adana İli Tufanbeyli İlçesi Koçcağız Mah. 108 ada 10 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 2,48 m² mülkiyet ve 38,84 m² irtifak hakkı, Adana İli Tufanbeyli İlçesi Koçcağız Mah. 106 ada 68 parsel sayılı taşınmaz üzerinde69,35 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: BEREMHAN TURHAN, CABBAR TURHAN, CAHİT TURHAN, CEMAL TURHAN, ERDOĞAN TURHAN, FATİMET TURHAN, FERGÜL TURHAN , GAZENFER TURHAN, HAMİT TURHAN, İLHAMİ GİRAY, MUSTAFA YILDIZ, NADİRE TURHAN, NAHİDE ÖZDEN, NAHİT TURHAN, NALAN SARDOĞAN, OĞUZ TURHAN, ÖZDEN ÖNAL, RAFET GİRA, SAFFET GİRAY, SEMRA ARSLAN, ŞAHİN TURHAN, ŞAZİYE TURHAN, ŞENGÜL TURHAN, TÜRKAN POLAT, YILMAZ TURHAN, YÜKSEL TURHAN

ESAS NO: 2025/201 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Koçcağız Mah. 104 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 166,56 m² irtifak hakkı

DAVALI: SAYBET KUZAY

ESAS NO: 2025/202 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Koçcağız Mah. 104 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 7,29 m² mülkiyet ve 138,28 m² irtifak hakkı, Adana İli Tufanbeyli İlçesi Koçcağız Mah. 106 ada 45 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 5,29 m² mülkiyet ve 1245,11 m² irtifak hakkı

DAVALILAR: CEMİLE TURHAN, EJLAN TURHAN, EMİNE ALTINAY, FATMA TURHAN, FERHAT TURHAN, GÜL TURHAN, HALİD TURHAN, HAYEL TURHAN TARİM, MİNE ATİLA, MURAT TURHAN, NİHAL AYTEMUR, SERVET TURHAN, TUĞBA ERTUĞRUL, ZELİHA TURHAN, ZEYNEP TURHAN

ESAS NO: 2025/203 Esas

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Adana İli Tufanbeyli İlçesi Koçcağız Mah. 108 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 7,25 m² mülkiyet ve 0,09 m² irtifak hakkı

DAVALI: FEVZİ YERLİKAYA

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNCE; mülkiyet ve irtifak hakkı tesisi yapılacak yukarıda ili, ilçesi, köy/mah., ada/parsel nosu, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazların TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup; mahkememizde 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin, "TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ"'ne yönetilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Ziraat Bankası Tufanbeyli Şubesi'ne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Yukarıda dosya numarası yazılı bulunan dava dosyalarında taraflar adlarına duruşma günü ve saatini bildirir meşruhatlı davetiyenin çıkartıldığı, yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur (İlgililerine 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur). 22.08.2025