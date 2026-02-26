T.C. TUNCELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TUNCELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/23 Esas

Tunceli Merkez Alacık köyü190 ada 4 parsel sayılı taşınmazın maliki Kalmam Sarıgül ve diğerleri adına kayıtlı taşınmazın enerji nakil hattı güzergahına rastlayan 891,28 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile dava açıldığı, duruşmasının 10/04/2026 günü saat 11:25 de Tunceli Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun m.14 de öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirtmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TEİAŞ adına tescil edileceği ve kamulaştırma bedelinin davalılar adına bankaya yatırılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca, ilan olunur.19.02.2026