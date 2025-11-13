T.C. TURGUTLU 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TURGUTLU 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/153 Esas

KARŞI TARAF : DUYGU VAR - 44524674972

Turgutlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce talep edilen 5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı davası nedeniyle;

Turgutlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün 06/03/2025 havale tarihli yazıları ekinde bulunan 03/03/2025 tarihli Sosyal İnceleme Raporunda 2022 doğumlu küçükMiran Var'ın bakım ve gözetiminin ihmal edildiği, çocuğun bulunduğu hanede ihmale açık olduğu, anne Duygu Var'ın ebeveyn yükümlülüklerini yerine getirmediği, çocuğun halihazırda korunma ihtiyacı olan çocuk statüsünde olduğubu nedenle hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun 5/1-c maddesinde yer alan bakım tedbiri kararının uygulanmasının çocuğun yüksek yararına olacağı kanaati belirtilmiştir.

Sosyal inceleme raporuna ve çocuk Miran Var hakkındaki tedbir taleplerine karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde sosyal inceleme raporuna ve tedbir taleplerine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ayrıca duruşma için 12/02/2026 tarihi, saat 10:20'ye geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda karar verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur.

7201 sayılı yasanın 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılması sayılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda içeriği izah edilen ihtaratın karşı taraf Saim Kaya'ya 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri mucibince ilanen tebliğ olunur. 10/11/2025