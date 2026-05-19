T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/112 Esas
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;Açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilmesi gerektiği,Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Kamu Bankalarının birinin Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 24.04.2026
Dosya No
İl
İlçe
Mahalle
Ada
Parsel
Kamulaştırma Alanı
Malikler
2026/112
Manisa
Ahmetli
Derici
-
274
24,21 m2 mülkiyet; 575,13 m2 daimi irtifak alanı
1- AYŞE GURAN-54607311984
2- BÜLENT ATA-45592612576
3- CAFER ATA-45601612252
4- CEVDET YILMAZ-20558446914
5- FADİME AYDIN-53989332686
6- GÜLSÜM ADAR-48508534276
7- GÜRCAN EFE-22367386658
8- HAMZA KURT-22637377614
9- HATİCE FİLİZ-53644344160
10- HAVVA ARI-38473849826
11- HAVVA CEYLAN-37742174218
12- HÜSEYİN YILMAZ-20540447578
13- İSMAİL KURT-22646377322
14- LEYLA YILMAZ-20522448142
15- MEHMET YILMAZ-20543447414
16- MEHMET ALİ ATA-45625611460
17- MEVLÜDE EFE-22361386876
18- MEVLÜT KURT-22631377832
19- NESİBE KURT-22619378288
20- RAKİP ATA-45595612412
21- SAADETBOZKURT-35080989686
22- SEBAHAT GURAN-54604312038
23- ŞEHRİBANMETİN-38647844060
24- TAHSİN KURT-22643377486
25- TÜRKAN EFE-48280522966
26- VEDAT KURT-22622378114
27- YUSUF EFE-22385386074