T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/38 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İli, Turgutlu İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, Keresteoğlu Kahvesi mevkii, 892 Ada, 1 Parsel. Adresi : 4.Mıntıka Mahallesi,Keresteoğlu Kahvesi Mevkii,892 Ada, 1 Parsel. Turgutlu/Manisa

Yüzölçümü: 8.764,00 m2

İmar Durumu :29/09/2025 tarihli cevabi yazı ile özetle "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi BMK ile onaylanan Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı içinde "Yollardan 10 metre, komşu parsellerden 5 metre bahçe mesafesi olan, E:1.50, Yençok:15.50 metre yapılaşma koşullu Ticaret Alanı" imarlıdır. Ancak taşınmazın 3194 sayılı imar kanunu kapsamında imar uygulaması görmesi gerekmektedir..." şek. bildirilmiştir.

Kıymeti: 26.292.000,00 TL., KDV Oranı: %10, Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/03/2026 - 13:33 / Bitiş Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 13:33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 13:33 / Bitiş Tarih ve Saati: 13/04/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.