T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/38 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri: Manisa İli, Turgutlu İlçesi, 4.Mıntıka Mahallesi, Keresteoğlu Kahvesi mevkii, 892 Ada, 1 Parsel. Adresi : 4.Mıntıka Mahallesi,Keresteoğlu Kahvesi Mevkii,892 Ada, 1 Parsel. Turgutlu/Manisa
Yüzölçümü: 8.764,00 m2
İmar Durumu :29/09/2025 tarihli cevabi yazı ile özetle "...07.01.2020 tarih 10 sayılı Turgutlu BMK ve 09.06.2020 tarih 205 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi BMK ile onaylanan Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı içinde "Yollardan 10 metre, komşu parsellerden 5 metre bahçe mesafesi olan, E:1.50, Yençok:15.50 metre yapılaşma koşullu Ticaret Alanı" imarlıdır. Ancak taşınmazın 3194 sayılı imar kanunu kapsamında imar uygulaması görmesi gerekmektedir..." şek. bildirilmiştir.
Kıymeti: 26.292.000,00 TL., KDV Oranı: %10, Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/03/2026 - 13:33 / Bitiş Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 13:33 / Bitiş Tarih ve Saati: 13/04/2026 - 13:33
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.