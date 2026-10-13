T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA NO:2026/40 TEREKE 21778835236 TC.Kimlik nolu GÖNÜL GÜL'nin terekesinin; Turgutlu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/09/2026 Tarih ve 2026/1038 Esas 2026/1546 Karar sayılı kararı ile murisin mirasının TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.